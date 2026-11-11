Nicușor Dan a fost întrebat într-o conferință de presă ce părere are despre ținutele luxoase ale social-democraților care au participat la botezul fiului președintelui CJ Timiș, scrie news.ro.

„Cred că nu am descoperit bolizii de lux și blănurile acum două săptămâni, nici acum un an și, evident, că unul dintre motivele pentru care românii sunt nemulțumiți de modul în care funcționează țara este contrastul acesta, în special când este etalat de oameni care ocupă funcții publice”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre sloganul sub care a candidat – România Onestă –, președintele a declarat:

„Am mai spus în campanie electorală că va fi un proces de durată și am mai spus că nu sunt adeptul revoluțiilor, pentru că este esențial ca România, într-un context geopolitic dificil, să aibă o administrație stabilă, să își respecte angajamentele față de parteneri și, în felul ăsta, să își asigure securitatea și să ofere și cadrul pentru o dezvoltare economică”.

Ce spune președintele despre instituțiile statului

El a precizat că nu poate afirma că instituțiile din România zbârnâie în această perioadă.

„Nu pot să spun că în acest moment instituțiile zbârnâie. Dacă vorbim de ANI, ar trebui să ne uităm la parcările primăriilor și consiliilor județene din reședințele de județ, să vedem cu ce mașini vin funcționarii publici acolo. Am văzut și eu la Primăria Capitalei multe”, a mai declarat președintele Dan.

El a precizat că a încurajat șefii parchetelor să meargă în zona de evaziune fiscală.

„Pe de altă parte, însă, trebuie să avem o ordine de priorități. Dacă alergăm după haina de șinșilă, nu cred că ajungem departe. Am încurajat, în discuția pe care am avut-o cu șefii parchetelor, să ne uităm exact unde sunt marile zone de corupție și, când ne ducem, să ne ducem la acele zone, cum ar fi marea evaziune fiscală”, a mai transmis Nicușor Dan.

Pus să definească sărăcia, președintele a declarat:

„Există indici globali de sărăcie, dar în momentul în care nu ai haine să îți trimiți copilul la școală, în momentul în care, dacă ești un pensionar, trebuie să alegi între întreținere, mâncare și medicamente, asta este sărăcie. Din punct de vedere economic obiectiv, a scăzut puterea de cumpărare în România. Adică veniturile raportate la ce poți să cumperi cu venitul tău au scăzut în România din cauza inflației, din cauza a tot ce s-a întâmplat în România. Cei care erau săraci au devenit și mai săraci și unii care nu erau într-o zonă de sărăcie au intrat într-o zonă de sărăcie. E o realitate obiectivă”.

Cine a participat la botezul fiului lui Alfred Simonis

Fiul președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis, a fost botezat de liderul social-democrat Sorin Grindeanu, petrecerea având loc sâmbăta trecută.

Sorina Docuz, tânăra parteneră a fostului premier PSD Marcel Ciolacu, a purtat o rochie gri pe care a accesorizat-o cu o blană care părea de șinșilă.

Internauții care au văzut imaginile au comentat „luxul și opulența”, fiind oameni care au avansat ideea că haina partenerei fostului lider PSD costă câteva zeci de mii de lei.

La eveniment au mai participat Lia Olguța Vasilescu, ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar Sorin Ionescu, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, ministrul Muncii Florin Manole, primarul sectorului 4 Daniel Băluță, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan.

Printre cei care au cântat la petrecerea lui Simonis s-au aflat Al Bano și Theo Rose.