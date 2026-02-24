Scenele șocante vin în contextul unui val tot mai mare de agresiuni la adresa cadrelor medicale. În acest context, un deputat propune majorarea pedepselor pentru cei care atacă doctorii și asistentele.

La Spitalul Orășenesc Borșa, un medic din unitatea de primiri urgențe a fost lovit de ginerele unei paciente, în timp ce o resuscita.

Un individ îl cheamă insistent pe medic, iar în momentul în care acesta iese, îl lovește cu pumnul în figură. Colegii doctorului au continuat manevrele de resuscitare, însă femeia a murit. Agresorul a fost arestat preventiv.

Cu doar câteva zile înainte, o doctoriță de la Târgu Jiu a fost lovită de părinții unei tinere pe care încerca să o salveze după ce înghițise un pumn de pastile. Cei doi sunt acum sub control judiciar.

Medicii, ținte frecvente ale agresiunilor

Prof. dr. Răzvan Ene, director medical Floreasca: „De cele mai multe ori se întâmplă în unitatea de primiri urgențe, în ATI unde sunt cazurile critice, la cardiologi, neurologie, ortopedie. Pacienții devin brusc agresivi, crezând că personalul medical nu face suficient.”

Un raport al Colegiului Medicilor, realizat în rândul a 8.000 de medici, arată că 85% dintre ei au fost agresați verbal la locul de muncă, iar cel puțin 10% au suferit agresiuni fizice.

Corespondent Știrile PRO TV: „Atunci când paza spitalului nu reușește să controleze situația, se cere ajutor prin 112. Aici la Floreasca, în 2 ani a fost nevoie de cel puțin 10 ori de forțele de intervenție ale jandarmeriei. Ultima dată, în urmă cu câteva săptămâni, când la ATI era un pacient grav rănit în urma unui accident rutier și rudele au devenit agresive cu personalul medical.”

Proiect de lege pentru protecția medicilor

În încercarea de a reduce actele de violență împotriva personalului medical, deputatul Andrei Baciu a depus un proiect de lege prin care cere majorarea pedepselor pentru agresori.

Andrei Baciu, deputat PNL: „Este un fenomen mai amplu care se petrece frecvent deja. Am propus creșterea cu 50% a pedepsei pentru agresorii cadrelor medicale, suplimentar față de pedeapsa de bază care este prevăzută de legislația actuală.”

De exemplu, pentru amenințarea unui medic, pedeapsa ar crește până la 3 ani de închisoare, pentru lovire până la 4 ani și 6 luni, iar în cazul vătămării corporale grave se poate ajunge până la 18 ani de închisoare.