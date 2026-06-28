„Poporul a fost chinuit degeaba, nimic nu s-a rezolvat, totul s-a agravat, până în buza falimentului suveran”, acuză europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea într-o intervenție care acuză actuala guvernare.

Europarlamentarul consideră că partidele de la guvernare mențin România într-o criză permanentă, cu împrumuturi masive și austeritate aplicată selectiv, fără să se atingă de privilegii și risipa. Piperea susține că banii din buget se scurg către o administrație „supradimensionată și ineficientă” și către „organele de represiune”, în timp ce cetățeanul de rând primește doar facturi mai mari, transmite news.ro.

Europarlamentarul AUR/ECR susține că România a fost condusă, din 2020 încoace, printr-un șir nesfârșit de stări de excepție, care au înghețat dezbaterea publică și au permis decizii luate în pripă, fără plan pe termen lung. „În stare excepțională, lucrurile nu mai sunt judecate limpede și normal”, scrie Piperea într-un comunicat, adăugând că actualul model de guvernare se rezumă la reacții de avarie, ordonanțe de urgență și legi trecute fără dezbatere, în timp ce cauzele structurale ale crizelor rămân netratate. Iar în acest haos controlat, spune el, „unii, puțini, fac bani, iar alții, foarte puțini, acumulează control și resurse”.

Bugetul: 650 de miliarde de lei anual, sac ciuruit

Potrivit lui Piperea, de la începutul deceniului, România a avut un buget mediu anual de 650 de miliarde de lei, la care s-au adăugat fonduri europene și împrumuturi masive. „Banii intră continuu în sac. Ar putea fi de trei-patru ori mai mulți dacă nu s-ar practica sistematic evaziunea”, afirmă europarlamentarul, dar „sacul este ciuruit și rupt în fund”. Banii se scurg, spune el, prin plăți către o administrație ineficientă, bugete exorbitante ale serviciilor, achiziții publice de la care se fură 30-40% din valoare, ajutoare de stat pentru corporații și dobânzi uriașe plătite băncilor.

Critică dură la adresa lui Bolojan

Piperea nu ocolește nicio țintă. Guvernul Bolojan, spune el, a prezentat bugetul pe 2026 ca pe unul „responsabil”, dar interimatul prelungit nu face decât să amâne o rectificare bugetară care ar arăta adevărul: „poporul a fost chinuit degeaba, nimic nu s-a rezolvat, totul s-a agravat, până în buza falimentului suveran”. El acuză austeritatea „brutală” aplicată oamenilor de rând – înghețarea salariilor, pensiile reduse, taxe mai mari – în timp ce „privilegiile rămân”. Această abordare, consideră el, este o greșeală strategică majoră, care erodează încrederea în democrație și alimentează extremismul.

Suspendarea ajutorului pentru Ucraina

În plus, Piperea cere suspendarea urgentă a oricărui ajutor financiar sau militar către Ucraina și a oricărui ajutor financiar către alte state terțe, până la revenirea la un deficit bugetar de sub 3% din PIB. De asemenea, propune înghețarea ajutoarelor de stat pentru corporațiile mari și pedepsirea „optimizării fiscale” agresive a multinaționalelor ca practică anticoncurențială.

„O națiune suverană nu are captivități cauzate de supraîndatorare”, concluzionează el, avertizând că disciplina fiscală fără protecția celor vulnerabili este „sinucidere politică”. România are nevoie de disciplină fiscală aplicată „dulăilor”, nu de austeritate pentru oamenii de rând – altfel, spune el, țara se îndreaptă spre feudalism.