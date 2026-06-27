''Pe direcţia bună - Execuţia bugetară pe primele 5 luni arată că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în 2026, la 36 de miliarde de lei, faţă de 64 de miliarde în aceeaşi perioadă a anului trecut. Reducerea de peste 28 de miliarde de lei este prima corecţie serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem. Nu mai putea fi evitată. Este un semn clar că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce îşi permite'', a scris el sâmbătă, pe Facebook.
Ilie Bolojan anunță o scădere de peste 40% a deficitului bugetar: „Suntem pe drumul cel bun”
Premierul interimar Ilie Bolojan precizează că execuţia bugetară pe primele 5 luni arată că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40%, menţionând că este un semn clar că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce îşi permite.
Corecţia deficitului seamănă cu tratarea unei boli, spune Bolojan.
''Ca să-ţi fie bine şi să te însănătoşeşti, în prima etapă a tratamentului poate să-ţi fie mai rău. Este calea spre însănătoşire. (...) Suntem pe drumul cel bun. În anii următori, în loc să plătim zeci de miliarde pe dobânzi, vom putea direcţiona resursele spre dezvoltare, prosperitate şi servicii publice mai bune. Dar numai dacă avem grijă, în continuare, de sănătatea statului. Boala se poate întoarce. Populismul, clientelismul şi risipa ne pot readuce cu spatele la zid. Mulţumesc tuturor românilor pentru traversarea acestei perioade!'', a transmis Ilie Bolojan.
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