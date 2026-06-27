Ilie Bolojan anunță o scădere de peste 40% a deficitului bugetar: „Suntem pe drumul cel bun”

''Pe direcţia bună - Execuţia bugetară pe primele 5 luni arată că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în 2026, la 36 de miliarde de lei, faţă de 64 de miliarde în aceeaşi perioadă a anului trecut. Reducerea de peste 28 de miliarde de lei este prima corecţie serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem. Nu mai putea fi evitată. Este un semn clar că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce îşi permite'', a scris el sâmbătă, pe Facebook.