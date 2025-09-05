Șeful MIPE, despre relația lui cu subalternii: O mică parte dintre ei s-au simţit lezaţi că am cerut să nu mai chiulească

05-09-2025 | 18:30
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că și-a permis „aroganţa” să le ceară angajaților să respecte o ținută vestimentară decentă la muncă, dar a sperat ca ei să nu vină îmbrăcați ca la piață așa cum deja unii au făcut-o.

Potrivit oficialului, marea majoritate a celor din minister, în mod evident, respectă deja aceste prevederi, însă, ca în mai toate instituţiile, există şi câţiva „speciali”, oameni care se cred „mai egali” decât ceilalţi.

De când am preluat mandatul de ministru, am cerut colegilor mei din minister o serie de lucruri administrative: le-am cerut să nu mai folosească maşinile de serviciu în interes personal şi să nu se mai plimbe cu ele în vacanţe. Le-am cerut să respecte programul normal de lucru şi să nu mai chiulească de la birou. Le-am cerut să reducă numărul deplasărilor inutile în străinătate pe bani publici. Le-am cerut să transmită documentele în format digital, ca să salvăm timp şi hârtie”, a scris ministrul într-o postare pe Facebook.

Dragoş Pîslaru precizează că şi-a permis „aroganţa” să le ceară să respecte o ţinută vestimentară decentă, aşa cum scrie deja în Regulamentul intern al instituţiei, aprobat în ianuarie 2025.

Altfel spus, să venim la serviciu îmbrăcaţi decent, din respect faţă de oamenii care ne plătesc salariile. Nu le-am cerut uniformă sau costum cu cravată, însă am sperat să nu vină nici îmbrăcaţi de plajă sau ca la piaţă. Marea lor majoritate, în mod evident, respectă deja aceste prevederi şi le sunt recunoscător, însă, ca în mai toate instituţiile, există şi câţiva „speciali” — oameni care se cred „mai egali” decât ceilalţi”, subliniază ministrul, adăugând că le-a reiterat negru pe alb aceste reguli de bun simţ şi de respect. Înţeleg că o mică parte dintre ei s-au simţit lezaţi că îi defăimez şi că vor emite un drept la replică. Voiam doar să îi anunţ public că nu-mi pare rău”, spune ministrul.

Sursa: News.ro

