La masa discuțiilor au fost chemați liderii PSD, PNL, USR și UDMR, și reprezentantul minorităților naționale.

Corespondent Știrile ProTV: „Nicușor Dan trebuie să aleagă în aceste momente între un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu și un guvern PNL, USR și UDMR în fruntea căruia să fie Siegfried Mureșan. În aceste momente, potrivit unor surse politice, în interiorul ședinței este blocaj total. Șeful statului împreună cu liderii partidelor încearcă să găsească o soluție de compromis astfel încât cele două propuneri să găsească o majoritate parlamentară, pentru că în acest moment, indiferent care ar fi propunere a președintelui Nicușor Dan, niciuna dintre aceste variante nu are majoritate parlamentară, iar lucrurile se complică de aici și am să vă explic de ce fiecare partid a cerut câte ceva la aceste negocieri.

Cei din USR își doresc o rocadă guvernamentală astfel încât până în anul 2027 la guvernare să fie PNL, USR și UDMR, iar din 2027 și până la alegeri în fruntea guvernului să vină cei din PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu. Cei din PNL își doresc un acord politic pe șase luni prin care social-democrații să promită că nu vor depune moțiune de cenzură. Ei bine, social-democrații resping toate aceste propuneri și spun că singura soluție în acest moment ar fi aceea ca PNL, USR și UDMR să îl susțină pe Sorin Grindeanu. Așadar, miza negocierilor din această seară este despre majoritatea în Parlament, pentru că oricare dintre aceste două variante nu ar putea trece de votul Parlamentului în momentul de față”.