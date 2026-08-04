Decizia vine ca urmare a condamnării definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) în procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), în care a fost declarat în conflict de interese. Prefectul județului Timiș, Paul Finta, a semnat marți ordinul de sancționare disciplinară, după ce ANI a comunicat hotărârea definitivă a instanței, transmite Agerpres.

„După cum știm, în anul 2024, ANI l-a constatat pe domnul primar al municipiului Timișoara, Dominic Samuel Fritz, în conflict de interese. Vreau să subliniez această chestiune, și anume 'conflict de interese'. În data de 2 iulie, Agenția Națională de Integritate, ca urmare a rămânerii definitive a deciziei ÎCCJ, ne-a comunicat hotărârea primei instanțe, raportul inițial și un extras de pe pagina de internet a Înaltei Curți și ne-a solicitat să începem măsurile disciplinare împotriva domnului primar”, a detaliat Paul Finta într-o conferință de presă.

Decizia prefectului, bazată pe Codul Administrativ

Prefectul a explicat că a solicitat clarificări Ministerului Afacerilor Interne și ANI, iar Ministerul Afacerilor Interne a comunicat că temeiul de drept aplicabil este articolul 228, alineatul 5 din Ordonanța de Urgență 57/2019 (Codul Administrativ). ANI, deși a fost contactată, nu a răspuns solicitării, dar a publicat un comunicat de presă în care menționează că, în cele 122 de cazuri de conflict de interese pe care le are în lucru, nu s-a dispus încetarea mandatelor de primar.

Finta a subliniat că decizia sa este întemeiată și pe practica din anul 2023, când, în calitate de prefect, a dispus aceeași sancțiune – diminuarea indemnizației cu 10% pe șase luni – în cazul primarului din Recaș, aflat și el în conflict de interese.

Interdicția de a candida, o sancțiune complementară

Dispoziția prefectului nu include și sancțiunea complementară de interzicere a candidaturii pentru următorii trei ani, deoarece această responsabilitate revine autorității electorale. „Aplicarea acestei sancțiuni complementare nu revine Instituției Prefectului, care trebuie să aplice exclusiv sancțiunea disciplinară. Această sancțiune se aplică drept efect al legii, ceea ce înseamnă că dacă domnul Dominic Samuel Fritz va decide să candideze, instituțiile abilitate vor decide asupra acestui drept”, a argumentat Paul Finta.

Fritz va contesta la CEDO

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat în luna iunie că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) decizia instanței care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv. Prin această decizie, edilul Timișoarei rămâne în funcție, dar cu o sancțiune financiară simbolică, în timp ce lupta juridică pentru anularea interdicției de a candida continuă la CEDO.