La întâlnire sunt prezenţi preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, preşedintele USR, Dominic Fritz, şi liderul Grupului minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că România are nevoie de un buget şi trebuie tratat ''cu responsabilitate'' acest lucru.

Dezbaterile la buget - blocate

Miercuri, Comisiile reunite de buget-finanţe trebuiau să finalizeze dezbaterile pe ordonatori principali de credite, să întocmească rapoartele, iar în cursul după-amiezii, începând cu ora 16:00, era programată să înceapă şedinţa plenului Parlamentului pentru a analiza proiectele Legii bugetului de stat şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Discuţiile s-au blocat însă, în jurul prânzului, pe un amendament al Partidului Social Democrat privind "pachetul de solidaritate". Voturile exprimate în Comisiile reunite de buget-finanţe au iscat dezbateri aprinse, acuze şi apoi întreruperea şedinţei. PSD şi PNL s-au acuzat reciproc, social-democraţii susţinând că "PNL, USR şi AUR şi-au dat mâna pentru sărăcirea poporului român", iar liberalii au spus că partenerii de la PSD "vor să arunce din nou în aer deficitul, din populism".

Şedinţa a fost reluată, la fel şi votul pe amendamentul PSD, însă acesta a fost încă o dată respins. Din nou au avut loc schimburi de replici între parlamentari, AUR anunţând că deputaţii şi senatorii formaţiunii nu se vor exprima prin vot în plenul reunit al Parlamentului la amendamentul PSD referitor la ajutorul "one-off" ("o singură dată" - n.r.) pentru pensionari, inclusiv militari, amendament depus la proiectul bugetului de stat.

În cursul serii, Comisiile reunite de buget-finanţe au decis suspendarea dezbaterilor fără a da un termen pentru reluarea lucrărilor.

"PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilităţi şi pensionari. Vreau să fiu foarte clar. Nu cedăm şantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la pachetul de solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile. Dacă noua majoritate USR - PNL - AUR - POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii şi copiii cu dizabilităţi, atunci le urăm drum bun împreună!, a scris preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a subliniat că ''discuţiile politice sunt normale, dar blocarea bugetului nu este". "Fără buget adoptat la timp, statul începe să funcţioneze cu frâna trasă: apar întârzieri, investiţiile se opresc, administraţiile locale nu mai pot planifica, iar incertitudinea se propagă în toată economia. În final, costurile ajung la oameni: în servicii publice mai slabe şi în lipsa predictibilităţii. În acelaşi timp, riscăm să pierdem ritmul investiţiilor din PNRR şi să transmitem un semnal greşit partenerilor externi şi pieţelor financiare'', a scris Abrudean pe Facebook, după blocajul din Comisiile de buget-finanţe.

Şi preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că social-democraţii creează o "criză artificială" în Parlament, deoarece nu există o majoritate care să susţină propunerea lor pentru modificarea proiectului de buget pe anul 2026. "Într-un moment în care toţi românii sunt îngrijoraţi de creşterea preţurilor, de războiul din Orientul Mijlociu, PSD alege să genereze o criză artificială. Înţeleg că PSD a încercat să testeze astăzi o nouă majoritate cu AUR. (...) Întrebarea este cât trebuie să aştepte românii până când PSD să accepte că nu există o majoritate în acest Parlament pentru propunerile lor inflaţioniste", a susţinut Dominic Fritz, într-o declaraţie acordată presei, la Palatul Parlamentului.

Anterior blocajului, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, se declara convins că bugetul "va trece mâine, poimâine". "Nu pot să estimez, dar va trece, sunt convins de acest lucru", a spus Kelemen Hunor.

Din opoziţie, preşedintele AUR, George Simion, a afirmat că, "spre deosebire de partidele iresponsabile care au dus România la o inflaţie de peste 9%, la un deficit bugetar de peste 9% şi nu au venit cu bugetul ţării atunci când trebuia, în 2025, AUR alege să fie responsabil". "Punem pe masa ministrului de Finanţe, a tuturor partidelor şi în atenţia opiniei publice o variantă de buget alternativ care asigură respectarea legilor, începând cu pensionarii, cu persoanele cu dizabilităţi, bursele pentru studenţi şi asigură un deficit în parametrii acceptaţi de partenerii noştri internaţionali", a spus Simion, după suspendarea lucrărilor Comisiilor reunite de buget-finanţe.

Joi, conform programului iniţial aprobat de Birourile permanente ale celor două Camere, urma ca dezbaterile să fie finalizate, iar plenul Parlamentului să dea votul pe articole şi votul final pe proiectele bugetului de stat şi al asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.