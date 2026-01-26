El a adăugat că românii trăiesc greu nu pentru că plătesc taxe, ci pentru că au printre cele mai mici venituri, iar inflația este ''rușinos de mare'' față de toate celelalte state UE.

''Când lăutarul cântă fals, toată lumea își dă seama, chiar dacă lui i se pare că este privighetoare! Așa sunt comparațiile domnului prim-ministru Bolojan între taxele din România și cele din Europa. Sună fals! Foarte mulți români au mers prin Europa și pot face comparația nu doar între taxe, ci și între venituri. Iar în România oamenii trăiesc greu nu pentru că 'nu plătesc destule taxe', ci pentru că au printre cele mai mici venituri, iar inflația este rușinos de mare față de toate celelalte state UE'', a scris Budăi pe Facebook.

El a adăugat că, atunci când premierul a comparat taxele din România cu cele din Europa, ''a sărit partea cu salariul minim, a sărit și peste partea cu inflația, a sărit peste partea cu pensiile'' și nu a spus ''niciun cuvințel'' despre impozitarea progresivă, ''care se aplică cu succes în aproape toate statele UE''.

''Iar când cânți doar o parte din notele de pe portativ, nu mai este melodie, ci doar gălăgie! Și mai este ceva: nu poți guverna spunând toată ziua 'fără excepții'! Doar în comunism ni se spunea că suntem toți la fel, fără excepții! Oamenii nu sunt la fel și nici nu se nasc cu aceleași șanse! Nu-i poți taxa la fel, ca în Patul lui Procust. Nu poți trata cu aceeași măsură persoanele cu dizabilități, oamenii cu boli grave, tinerii aflați la început de drum sau familiile în care copiii merg la culcare fără să fi mâncat. Inflexibilitatea și neadaptarea la realitate nu înseamnă 'eficiență în guvernare', ci lipsă de omenie! O regulă unică, aplicată mecanic, poate fi nedreaptă sau chiar dăunătoare! Am acceptat prea mult aceste politici de dreapta. Nu va mai fi niciun pachet de la Guvern, fără Programul PSD de stimulare economică și niciun vot PSD pentru buget, fără o creștere de venituri pentru seniori'', a conchis Budăi.

Premierul Ilie Bolojan a declarat pe 13 ianuarie că impozitul pe proprietate în România este unul ''foarte mic'' raportat la investițiile necesare în localități.

Bolojan: „Impozitul pe proprietate în România, mult sub media europeană”

Creșterea impozitelor pe proprietate la persoanele fizice a reprezentat ''o necesitate'', a spus el, pentru TVR 1.

''În România, acest impozit pe proprietate, în total, reprezintă aproximativ 0,55% din PIB-ul României, în timp ce media din țările europene este de peste trei ori mai mare. Este de 1,85%. Deci, nivelul impozitului pe proprietate în România, de 20 de ani încoace, este unul foarte mic - aceasta este realitatea - comparativ cu investițiile care trebuie făcute într-o localitate și comparativ cu puterea de cumpărare din România versus țările din UE'', a precizat Bolojan.





