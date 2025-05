De ce îi este frică lui George Simion să participe la proteste: ”Și eu și domnul Călin Georgescu suntem foarte monitorizați”

Într-un mesaj transmis LIVE pe Facebook și TikTok, vineri seara, fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că autoritățile vor ”să ne bage în închisoare”, respectiv pe el și pe ”domnul Călin Georgescu”, amândoi fiind ”foarte monitorizați”.

”Vă îndemn să ieșiți la proteste pașnice. Vă atrag atenția că și eu și domnul Călin Georgescu suntem foarte monitorizați și fiecare vorbă de a noastră ne este scoasă din context.

Să vă luptați pentru România, pentru că ăștia chiar se tem de noi

S-o faceți pașnic, asta o s-o spun de fiecare dată, pentru că vor să ne bage în închisoare. Așa că ieșiți la proteste. Da, e dreptul românilor să iasă în stradă. Este dreptul românilor. Eu n-o să mai fiu acolo, pentru că vor folosi acest lucru pentru a mă aresta, pentru a ne scoate în afara legii, cum ne-au amenințat și pentru a provoca băi de sânge”, a spus George Simion.

