Dăncilă, două gafe în aceeași conferință. Ce a declarat despre Kovesi

Premierul a făcut vineri 2 gafe în declaraţia sa despre votul pentru Laura Codruţa Kovesi din Consiliul UE.

Premierul a declarat, vineri, că nu ştie cum a votat ambasadorul României la UE, Luminiţa Odobescu, în legătură cu desemnarea Laurei Codruţa Kovesi pentru postul de procuror-şef European, în contextul în care surse oficiale au afirmat că aceasta ar fi votat "pentru".

De asemenea, Dăncilă a reluat afirmaţia privind acuzaţiile la adresa Laurei Codruţa Kovesi care, dacă se vor confirma, vor însemna un prejudiciu de imagine pentru România. În acest context, ea a vorbit despre „prezumpţia de vinovăţie”, deşi formularea corectă era „prezumpţia de nevinovăţie”, notează News.ro.

„Nu pot să vă spun cum a votat (Luminiţa Odobescu - n.r.). Eu am spus punctul de vedere al Guvernului, după cum ştiţi, votul este secret şi nu putem şti cum a votat. Eu am exprimat punctul de vedere al Guvernului, domnul preşedinte, ca de obicei, are propriul punct de vedere, domnul preşedinte încalcă Constituţia. Nu poţi să îi ceri să nu se amestece într-o astfel de situaţie, face ceea ce ştie dânsul cel mai bine, adică nu ţine cont de nimeni, decât de opinia domniei sale, chiar dacă de multe ori lucrurile pe care le face sunt împotriva legii fundamentale şi aceste afirmaţii sunt dublate de decizia Curţii Constituţionale”, a spus Dăncilă, argumenând cu modul în care preşedintele Iohannis a interpretat decizia CCR privind conflictul constituţional pe tema numirii miniştrilor.

Ea a reluat argumentele Guvernului pentru decizia de a nu sprijini candidatura lui Kovesi, folosind greşit expresia „prezumţia de nevinovăţie”.

„Am vorbit despre un prejudiciu de imagine. Eu îmi doresc - există prezumţia de vinovăţie - nu vreau să se înţeleagă că o acuz de ceva pe doamna Laura Codruţa Kovesi sau că mă implic in justiţie, cred că justiţia trebuie să fie independentă - dar, dacă se adevereşte una din acuzaţii, atunci este clar că imaginea României va avea de suferit”, a afirmat şefa Executivului.

Laura Codruţa Kovesi a fost validată oficial, joi, pentru postul procuror-şef european, printr-un vot în COREPER. Kovesi a obţinut 17 din 22 de voturi exprimate, în condiţiile în care premierul Viorica Dăncilă anunţase că ambasadorul României la UE, Luminiţa Odobescu, va vota împotriva desemnării Laurei Codruţa Kovesi. Kovesi mai are de parcurs paşi procedurali până la numirea oficială.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că a comunicat ambasadorului României la Uniunea Europeană, Luminiţa Odobescu, poziţia sa în legătură cu ocuparea funcţiei de procuror-şef european de către Codruţa Kovesi.

În aceeași conferință, Viorica Dăncilă a precizat că străinii nu ne vor aprecia dacă „ne bătem” români contra români: „Dacă avem o luptă politică, să o ducem aici în România, dar, dincolo de graniţă, să arătăm unitate pentru că, în fond, este vorba de imaginea României şi dacă vrem să fim trataţi cu respect trebuie să reprezentăm cu demnitate România, să nu credem că nu apreciază cineva dacă vede că ne bătem români contra români”.

Vorbind despre vizita în Statele Unite pe care o va începe luni, ea a precizat că vor exista discuţii „pe Ministerul Apărării”.

