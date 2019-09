Dăncilă: „Las portofoliul de comisar. Sunt convinsă că-l voi câştiga pe cel de preşedinte”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că o susţine în continuare pe Rovana Plumb pentru obţinerea funcţiei de comisar european şi afirmă că nici nu poate fi vorba ca ea să vizeze acest portofoliu.

„Bineînţeles că o susţin pe Rovana Plumb. Am susţinut-o din prima clipă, eu am propus-o, o susţin în continuare. Am încredere în experienţa Rovanei Plumb, o susţin şi, pentru că am văzut din nou în spaţiul public că îmi pregătesc portofoliul de comisar, vă asigur că nu este niciun gând în acest sens, nici nu poate fi vorba. Sunt candidat pentru prezidenţiale, nu pot să candidez şi pentru Comisia Europeană, aşa că las portofoliul de comisar, pentru că sunt convinsă că voi câştiga pe cel de preşedinte al României, cu susţinerea, bineînţeles, a cetăţenilor”, a declarat, vineri, Viorica Dăncilă, citată de News.ro.

Rovana Plumb, propusă comisar european pentru Transporturi , căreia, ca şi altor nominalizaţi pentru noua Comisie europeană, Comisia juridică din PE i-a cerut explicaţii suplimentare privind declaraţia de avere, va fi audiată în 2 octombrie la ora 10.00, în comisia de specialitate a Parlamentului European.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!