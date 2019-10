Discursul lui Dăncilă în Parlament. Atac fără precedent la adresa lui Ponta și Tăriceanu

Moţiunea de cenzură este semnată de aceiaşi oameni amatori, iresponsabili, care vor să demoleze Guvernul fără să vină cu temele făcute, a afirmat premierul Viorica Dăncilă, în plenul Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

"Mă uit în sală şi văd aceiaşi oameni amatori şi iresponsabili. Nu v-aţi schimbat prea mult de când ne-am aflat în acelaşi context din care eu, personal, am crezut că aţi învăţat ceva. Am crezut că aţi înţeles că nu puteţi veni în Parlament să daţi jos un Guvern cu temele nefăcute, că nu puteţi sfida din nou românii, că e obligatoriu să veniţi cu o echipă guvernamentală şi cu un program de guvernare, dacă voiaţi să reconstruiţi România, aşa cum atât de măreţ ne spuneţi în textul moţiunii de cenzură. Până acum ne e clar cum vreţi să o demolaţi. (...) Cum aveţi de gând să reconstruiţi, stimaţi semnatari ai moţiunii? Din păcate nu aţi înţeles nimic", a declarat prim-ministrul.

Viorica Dăncilă a denunţat "lupta oarbă pornită de cel mai iresponsabil preşedinte pe care l-a cunoscut România vreodată, care acţionează împotriva propriului popor".

De asemenea, președintele PSD a lansat un atac fără precedent la adresa fostului său coleg de guvernare, Călin Popescu Tăriceanu, precum și la adresa fostului președinte al PSD, Victor Ponta, pe care l-a numit ”premierul demisionar pe Facebook, maestrul minciunilor și expertul în jocuri de culise cu finalitate zero”.

”În al doilea rând, îl avem pe domnul Tăriceanu, care și dumnealui a pus umărul la acest demers sortit eșecului. Așa cum a putut: fugind de la guvernare și sacrificându-și propriul partid, într-o bătaie de joc incredibilă la adresa românilor care ne-au votat în 2016. Cu toată experiența domnului Tăriceanu, a căzut în mod rușinos în capcana lui Victor Ponta și și-a asigurat un apus al carierei politice lamentabil.

Era totuși un destin predictibil, pentru că asta li se întâmplă celor ce se aliază cu Ponta: ajung trădați și sacrificați în numele intereselor personale ale liderului Pro România - un alt artizan din umbră al acestei tentative, premierul demisionar pe Facebook, maestrul minciunilor și expertul în jocuri de culise cu finalitate zero.” - a spus Dăncilă.

Discursul integral al premierului Viorica Dăncilă în plenul Parlamentului, înainte de votul moțiunii de cenzură

”Iată-ne din nou în Parlament, la votul unei noi moțiuni de cenzură. Mă uit în sală și văd aceiași oameni politici amatori și iresponsabili. Nu v-ați schimbat prea mult în ultimele luni de când ne-am aflat în același context din care eu, personal, am crezut că ați învățat ceva. Am crezut că ați înțeles că nu puteți veni în Parlament să dați jos Guvernul cu temele nefăcute.

Am crezut că ați înțeles atunci că nu puteți sfida din nou românii. Că e obligatoriu să veniți cu o echipă guvernamentală și un program de guvernare dacă vreți să RECONSTRUIȚI ROMÂNIA, așa cum atât de măreț ne spune textul moțiunii. Până acum, ne e clar cum vreți s-o demolați. Ne-am lămurit cât puteți când am văzut cu toții cu cât efort și scandal ați conceput acest text. Însă cum aveți de gând să reconstruiți, stimați inițiatori ai moțiunii?

Din păcate, n-ați înțeles nimic.

--

Haideți să vedem totuși cum am ajuns aici, cine sunt artizanii acestei situații de instabilitate în care a fost aruncată România ca voi să puteți profita. În primul rând, acest guvern a fost ținta permanentă a Președintelui României, un precedent periculos pentru orice democrație, periculos pentru principiul separării puterilor și al independenței instituțiilor.

Pentru că avem un președinte care este, întâi de toate, candidatul PNL! Este, înainte de a fi șeful statului, candidatul principalului partid de opoziție, care și-a uitat rolul în stat și a încălcat legea fundamentală a țării în repetate rânduri.

Ați avut, stimați colegi din opoziție, sprijinul și implicarea totală a Președintelui României în această campanie agresivă de destabilizare a Guvernului. Ați avut în favoarea voastră un demers virulent al candidatului Iohannis care și-a bătut joc de Constituție și de drepturile și interesul românilor. O luptă oarbă pornită de cel mai iresponsabil președinte pe care l-a cunoscut România vreodată, unul care acționează conștient împotriva propriului popor. Un președinte care a uitat de români și de țara lui și a pornit o campanie toxică împotriva Guvernului.

În al doilea rând, îl avem pe domnul Tăriceanu, care și dumnealui a pus umărul la acest demers sortit eșecului. Așa cum a putut: fugind de la guvernare și sacrificându-și propriul partid, într-o bătaie de joc incredibilă la adresa românilor care ne-au votat în 2016. Cu toată experiența domnului Tăriceanu, a căzut în mod rușinos în capcana lui Victor Ponta și și-a asigurat un apus al carierei politice lamentabil.

Era totuși un destin predictibil, pentru că asta li se întâmplă celor ce se aliază cu Ponta: ajung trădați și sacrificați în numele intereselor personale ale liderului Pro România - un alt artizan din umbră al acestei tentative, premierul demisionar pe Facebook, maestrul minciunilor și expertul în jocuri de culise cu finalitate zero.

--

Iată totuși că, nici măcar așa, cu președintele-candidat de partea voastră și cu partenerul de alianță fugit în mod rușinos de la guvernare în brațele lui Ponta, nu ați reușit și nu veți reuși să faceți nimic bun. Pentru simplul motiv că nu aveți niciun plan pentru România. Voi nu vă luptați pentru un proiect, pentru o viziune sau pentru bunăstare. Voi nu vă luptați să faceți bine oamenilor, să aduceți vreo formă de progres în viața de zi cu zi a fiecăruia. Voi luptați împotriva Partidului Social Democrat, luptați unii cu alții, luptați cu interesul țării și al românilor!

V-ați aliat, “oamenii noi” - cu zero experiență politică și zero performanță guvernamentală care nu își pot manageria nici propriul partid - și “oamenii cu experiență” - dezertorii din Guvern și cei ce au adâncit românii în sărăcie în perioada 2010-2012.

Asta e alianța de conjunctură care astăzi vrea să dea jos Guvernul, o adunătură de interese și amatorism!

Cum puteți tocmai voi să vă asumați “reconstrucția României” când nu știți ce oferiți românilor mâine sau peste o săptămână? Ce plan aveți? Cum faceți? În acest textuleț vă arătați foarte curajoși, dar veniți în fața românilor și prezentați-vă programul de guvernare! Spuneți-le oamenilor care este proiecția voastră, care e echipa guvernamentală, care e planul pentru viitorul țării și al românilor!

Stimați reprezentanți ai opoziției, superficialitatea voastră este rușinoasă. Este jenant pentru oricine se prezintă ca alternativă de guvernare să vină astăzi, așa, în fața noastră și a întregii țări. Și este cu atât mai jenant cu cât e a doua oară când o faceți.

Bănuiesc, totuși, că nu ar trebui să ne surprindă. Doar sunteți cei care niciodată nu învață din greșelile trecutului. N-aveți maturitate politică și nu aveți habar cum să guvernați pentru români! Deși ați mărit TVA-ul la 24%, ați tăiat toate salariile din sistemul public cu 25%, ați tăiat salariul minim cu 25% și ați impozitat pensiile cât ați fost la guvernare, astăzi veniți și amenințați oamenii cu aceleași lucruri.

Și sunteți atât de inconștienți încât să le mai faceți o dată! Și aveți naivitatea să credeți că românii vor gira așa ceva! Asta înseamnă să nu vă cunoașteți țara și poporul, să nu înțelegeți ce nevoi au oamenii și care vă e misiunea!

--

Am citit textul moțiunii și pot spune că vă reprezintă întru totul. Este, ca și grupul semnatarilor ei, un amestec incoerent de falsuri. Este o încropire extrem de slabă, fără cifre și date exacte, plină de aprecieri subiective și demagogie, care arată perfect caracterul de improvizație și lipsa de seriozitate a acestui proiect.

Din nou, stimați colegi, vă jucați de-a guvernarea. Sunteți singura opoziție din istorie care a reușit să-și depună moțiunea și apoi să fugă de vot. V-ați făcut de râs în fața propriului electorat când v-am invitat să votăm acest act cât mai repede.

Dacă acest demers nu a meritat sacrificarea unei zile de sâmbătă, mult succes în a le explica oamenilor cum o să guvernați și cum o să reconstruiți voi România!

Mult succes domnului Cîțu în a le explica alegătorilor cum e cu tăierile. Să vină să se uite în ochii medicilor, ai profesorilor, ai pompierilor și polițiștilor și să le spună cât sunt de praf! Să vină în fața tinerilor antreprenori să le spună că orice măsură menită să îi sprijine e “o pierdere neînchipuită de bani”!

Să vină domnul Caramitru de la USR să se uite în ochii pensionarilor și să le spună că mărirea pensiei aruncă țara în faliment și că n-o merită! Să vină domnul Orban în fața IT-iștilor - nu președintele-candidat Iohannis, ci domnul Orban - și să le spună cum e cu impozitarea venitului. Să vină domnul Anastasiu să le explice bugetarilor că sute de mii vor rămâne pe drumuri cu voi la guvernare!

Asta e opoziția partidului de guvernământ? Asta e viziunea pentru România cu care vreți să dați jos Guvernul?

Și nu puteți să spuneți că nu am înțeles noi sau românii bine, pentru că v-am chemat să semnați Pactul pentru bunăstare ca să vă angajați, în scris, să nu mai tăiați vreodată de la oameni. Și ați refuzat, cu toții. Niciunul dintre partidele de opoziție nu a avut curajul să semneze acest angajament. Domnul Ponta n-a ratat să mai facă un titlu de presă spunând că-l semnează, dar, ca de obicei, a fost o minciună. Nu ne-a surprins.

Asta ar fi trebuit să dezbatem astăzi aici, stimați colegi, acest pact pentru continuarea creșterii veniturilor românilor, a măsurilor de sprijin pentru antreprenori și IMM-uri. Asta ar trebui să vă preocupe dacă vreți la guvernare. Însă probabil știți foarte bine că voi, fără tăieri, nu știți și nu puteți. Ați mai arătat-o o dată în vremurile de tristă amintire ale guvernării PDL, când ați eliminat orice urmă de încredere că puteți da țării un guvern competent.

--

Diferențele dintre guvernul PSD și guvernările voastre sunt multe. V-ați lega de orice ca să invalidați această guvernare, dar nu vă iese. Avem un exemplu recent, chiar din partea domnului Iohannis, președintele-candidat sau președintele anti-Constituție, care s-a folosit de tragedia de la Ialomița ca să atace PSD. Într-un acces imoral, absurd și lipsit de orice formă de empatie sau respect pentru durerea unor oameni, candidatul PNL a găsit de cuviință să lanseze atacuri aberante la adresa Guvernului.

E trist pentru noi toți și pentru această țară să avem încă un candidat care se urcă cu picioarele pe nenorocirile oamenilor pentru a câștiga puncte electorale. Mai avem unul. îl știți foarte bine și, din păcate pentru români, retorica voastră începe să semene din ce în ce mai tare.

Astea sunt diferențele dintre noi, stimați reprezentanți ai opoziției. Voi călcați în picioare legi, principii, decență. Călcați în picioare interesul României și al românilor. Noi guvernăm pentru țară. Și nu, nu am făcut-o perfect, dar am făcut-o întotdeauna mai bine decât voi.

Haideți să ne uităm la cifre:

Noi am crescut salariul minim de la 1250 lei în 2016, la 2080 lei, respectiv 2350 lei pentru românii cu studii superioare. Punctul de pensie a crescut de la 871 lei în 2016 la 1265 lei.

Am redus impozitul pe venit de la 16% la 10%. Avem un impozit de 1% pentru IMM-uri, care înseamnă 94% din totalul celor 600.000 de firme înregistrate la Registrul Comerțului, și un impozit de doar 5% pe dividende. Nu există țară în Uniunea Europeană care să aibă o fiscalitate mai prietenoasă pentru mediul de afaceri.

Vorbiți de investiții, dar doar în primele şase luni ale anului investițiile totale din economie s-au majorat cu 12,4%, cea mai ridicată dinamică de după criză. Iar investiţiile străine directe în țara noastră au depăşit 2,9 miliarde euro, fiind cu 22% peste cele din perioada corespunzătoare a anului precedent, adică cu 532 milioane euro mai mari.

Acest guvern a creat sute de mii de noi locuri de muncă în ultimii doi ani, am reușit să creștem puterea de cumpărare a românilor și să aducem nivelul pensiei și al salariilor la un nivel decent.

Ce ați făcut voi pentru români? Ați triplat datoria publică a României în 2009-2011, de la 13,4% din PIB, cât era în 2008, la 34% din PIB în 2011. În 2016, guvernarea USR-Cioloș a redus veniturile statului cu 10 miliarde lei față de 2015, concomitent cu majorarea datoriei publice cu 22 miliarde de lei. Aceeași guvernare în care absorbţia fondurilor europene a fost ZERO.

Cum arată România astăzi, sub guvernarea PSD:

● Avem a șasea cea mai mică datorie publică din UE.

● Avem cea mai mare viteză de convergență din UE, de apropiere a nivelului de trai de media europeană.

● Potențialul de dezvoltare a României este astăzi dublu față de media UE.

● Suntem a zecea țară din UE ca rată de contractare a fondurilor europene.

● Ocuparea forței de muncă este la maximul ultimilor 17 ani.

● Avem cea mai mică rată a șomajului din ultimii 30 de ani și un număr record de angajați în ultimii 20.

În timpul acestei guvernări - și nu al guvernărilor voastre - liderul mondial de clasificare a indicilor bursieri a decis ca România să dobândească statutul de Piaţă Emergentă, ca țară atractivă pentru investitori, şi precizează că această reclasificare vine după optimizările implementate de autorităţile române.

Nu voi, ci noi am dotat toate spitalele județene cu computere tomograf și RMN, noi am crescut suprafața irigabilă a României de la 300.000 de hectare în 2016, la 1,4 milioane de hectare în prezent. Noi am aprobat programul PNDL 2, prin care 7179 de proiecte locale în valoare de peste 30 de miliarde de lei au demarat; proiecte pe care le vedeți cu toții, în special în mediul rural, proiecte ce vizează introducerea rețelelor de apă și canal, modernizarea drumurilor, refacerea și modernizarea școlilor. 441 de proiecte din PNDL 2 au fost deja finalizate, iar românii beneficiază de rezultatele lor.

Nu voi, ci noi am triplat salariile medicilor și am crescut cu 80% salariile profesorilor. Noi am majorat pensiile și am sprijinit un milion de fermieri. Noi am adoptat programul “O familie, o casă” și programul „Investește în tine” prin care tinerii pot beneficia de împrumuturi fără dobândă.

Nu voi și guvernele voastre, ci guvernul actual a făcut toate aceste lucruri. Și multe altele, pe care le cunoașteți foarte bine, dar le ignorați deliberat cu ipocrizia care vă caracterizează și vă unește.

--

Stimați colegi, moțiunea de astăzi nu va trece. Ați mai încercat acest lucru și v-ați făcut de râs la vot. Pentru că nu toți parlamentarii stau încolonați în spatele așa-zisului viitor premier, domnul Orban, cunoscut doar prin contraperformanța de la Ministerul Transporturilor și talentul artistic. Nu toți se regăsesc în proiecția voastră de austeritate, de tăieri masive din veniturile oamenilor. Nu toți sunt confortabili cu lipsa voastră de viziune și echipă.

De aceea ultima moțiune nu a trecut și de aceea nu va trece nici aceasta. Pentru că oamenii de bună credință nu pot da un vot real de sprijin și susținere pentru NIMIC. Aroganța de care dați dovadă acum v-a mai costat o dată rușinea de a vă vedea picată la vot moțiunea. Astăzi veți trăi din nou această rușine, pentru că nu ați învățat lecția responsabilității.

Sunt parlamentari care se vor întoarce după această zi în comunitățile pe care le reprezintă și în fața cărora vor trebui să răspundă. Vor trebui să explice primarilor că proiectele lor pentru oameni nu se vor mai întâmpla. Vor trebui să dea socoteală că v-au lăsat să opriți PNDL-urile, investițiile demarate în comune, să dați afară 400.000 de bugetari și să eliminați toate măsurile de sprijin pe care noi le-am implementat! Vor trebui să explice că au lăsat “alianța tăierilor” să decidă destinul acelor comunități, destinul românilor.

Sunt mulți parlamentari care au responsabilitatea votului și care înțeleg foarte bine că alături de voi nu există viitor și nu există progres. Iar astăzi veți învăța această lecție usturătoare!

--

Și vă mai spun un lucru, stimați colegi din opoziție: să nu subestimați Partidul Social Democrat! Să nu credeți că ne vom opri vreodată, de la putere sau din opoziție, să luptăm contra voastră, a celor ce vreți să dezbinați România și s-o vedeți din nou în sărăcie.

Și, pentru că eu personal NU CRED că vreți în mod real să guvernați această țară, vă îndemn să vă imaginați scenariul alegerilor de anul viitor cu PSD în opoziție și cu voi, alianța amatorilor, la guvernare. Ați mai fost zdrobiți, știți cum e.

Așa că, stimați colegi, lăsați guvernul să își facă treaba și să continue măsurile și reformele începute. Rămâneți în opoziție, unde, din fericire, toate amenințările și ideile voastre rămân la stadiul de vorbe.

La guvernare, stimați colegi, ați fi un adevărat dezastru și un pericol pentru această țară! ”