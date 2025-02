Csoma Botond (UDMR): Nu sunt şanse ca moţiunea de cenzură să treacă în Parlament. Eu cred că nu va fi nici o trădare

Csoma Botond a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că regulamentul şi Constituţia au fost respectate, când au luat această decizia ca astăzi, textul moţiunii să fie citit în Parlament, iar votul să aibă loc vineri.

”Dacă citirea ar fi avut loc, de exemplu, mâine, atunci regulamentul şi Constituţia ne-ar fi obligaţi să programăm votul pentru sâmbătă. Nu ştiu dacă ar fi fost mai bine votul pentru sâmbătă şi nu vineri. Eu, de când sunt în Parlament, n-am întâlnit o situaţie ca cineva să fie supărat că acea moţiune pe care am depus-o este dezbătută foarte rapid. Am mai fost supărat când unii au spus că, vezi, doamne, au încercat tergiversarea unei moţiuni. Dar să fie supărat pentru că această moţiune va fi dezbătută, aşa, rapid, regulamentar, nu prea înţeleg. Dar, în fine, nu comentez în continuare”, a precizat deptatul UDMR.

Csoma Botond a sibliniat că ”nu sunt şanse” ca moţiunea de cenzură să treacă în Parlament.

”Eu cred că nu va fi nici o trădare. Eu cred că, deşi majoritatea nu e foarte largă, dar există majoritate în Parlament şi eu cred că toţi cei care formăm această coaliţie de guvernare toţi ne dăm seama sau suntem conştienţi de faptul că, dacă ar pica acest guvern, ar câştiga numai Georgescu şi extremiştii. În acest sens, nu cred că cineva din această coaliţie şi-ar dori că acum, în acest moment, să pice guvernul”, a explicat Botond.

Reprezentantul UDMR a precizat că pot exista supărări de o anumită natură.

”În acest caz, şi în această perioadă specială, când avem alegeri prezidenţiale în mai, când luni a fost anuntat şi oficial, prin conferinţă de presă, candidatul comun al coaliţiei, vă daţi seama ce ar însemna să pice guvernul? Mai ales având în vedere şi contextul international”, a subliniat Csoma Botond.

