Claudiu Târziu: Credem că AUR va intra cu un procentaj foarte bun în parlamentul de la Chişinău

Copreşedintele AUR, senatorul Claudiu Târziu, a declarat miercuri că are toate motivele să creadă că partidul pe care îl reprezintă va intra cu un procentaj "foarte bun" în parlamentul de la Chişinău.

"Avem toate motivele să credem că AUR va intra cu un procentaj foarte bun, semnificativ, în parlamentul de la Chişinău şi că în acest fel vom face primul pas important pentru desăvârşirea idealului reunificării celor două state româneşti (...). Odată ce Basarabia va fi din nou parte a statului român, toţi cetăţenii români din această regiune, indiferent de etnia lor, vor beneficia de toate drepturile, libertăţile şi avantajele pe care le presupune cetăţenia română (...). Modul de viaţă al basarabenilor şi al celorlalţi locuitori ai Republicii Moldova de azi se va îmbunătăţi în mod considerabil (...), asta este o realitate, nu o promisiune şi ea poată fi atinsă dacă urmărim să realizăm reunificarea", a afirmat Târziu, la o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El a adăugat că "cei care acuză AUR de filorusism nu doar că sunt ipocriţi, dar sunt şi lipsiţi de orice logică elementară, nu poţi susţine unirea şi deci binele acestei părţi a României mari şi totodată să faci jocurile ruşilor, nu există niciun fel de logică în această aserţiune".

"Statalismul moldovenesc este susţinut de forţele pro-ruseşti. Indiferent cum se autointitulează şi indiferent ce orientare susţin că au cei care sunt pentru păstrarea statului Republica Moldova într-o iluzorie independenţă, sunt de fapt cei care fac jocurile ruşilor. Statul Republica Moldova nu este independent, el este dependent de ajutoare externe şi singura şansă de salvare a acestei părţi a României, aflate sub o formă zis-republicană, impusă cu tancurile sovietice, nu este alta decât reunificarea cu ţara mamă", a susţinut liderul AUR.

În Republica Moldova vor avea loc alegeri anticipate pe 11 iulie.

Partidul Liberal din Republica Moldova se alătură AUR

AUR a transmis luni că, după ce formaţiunea Uniunea Salvaţi Basarabia (USB) a anunţat că aderă la proiectul AUR, iar Partidul Popular Românesc (PPR) şi-a unit forţele, prin transformare, cu Alianţa pentru Unirea Românilor, luni, Partidul Liberal se alătură Alianţei pentru Unirea Românilor, transmite News.ro.

Preşedintele Partidului Liberal din Republica Moldova, Dorin Chirtoacă, a declarat într-o conferinţă de presă, că necesitatea opţiunii unioniste în buletinul de vot este absolut necesară.

„Am decis ca noi, cei din Partidul Liberal, să facem front comun cu Alianţa pentru Unirea Românilor, care a obţinut un rezultat excepţional în cadrul alegerilor parlamentare din România. Necesitatea opţiunii unioniste în buletinul de vot este absolut necesară. Ajunge cât am mizat pe votul util. Păstrându-ne identitatea liberală, noi, membrii Partidului Liberal am decis să participăm la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie prin alăturare la proiectul AUR. Unirea este obiectivul fundamental pe care-l avem de înfăptuit. Sunt sigur că unirea o vom face sub flamura AUR", a declarat preşedintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă.

La alegerile parlamentare din România, din decembrie 2020, Alianţa pentru Unirea Românilor a acumulat aproximativ 60 de mii de voturi ale românilor din Republica Moldova, contribuind astfel la accederea în Parlamentul României a unui număr de 47 de deputaţi şi senatori ai Alianţei, dintre care șase sunt originari din Republica Moldova, precizează formaţiunea.