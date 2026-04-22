Ciucu a amintit faptul că liberalii au votat de două ori că nu vor mai participa într-o coaliţie cu PSD dacă social-democrații vor susţine o moţiune de cenzură.

"Majoritatea care se va forma să dărâme guvernul este responsabilă să formeze o majoritate care să-şi asume viitoarea guvernare! Nu merge că 'hai să dărâmăm Guvernul României, aruncăm ţara în criză şi mai vedem noi apoi ce facem'... Dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc", a scris Ciucu pe Facebook.

El a menţionat că PNL a avertizat în urmă cu trei săptămâni că nu va mai participa într-o coaliţie cu PSD dacă social-democraţii vor vota vreo moţiune de cenzură împotriva acestui guvern.

"Vă reamintesc tuturor, PNL a votat de două ori consecutiv că nu va mai participa într-o coaliţie cu PSD dacă această formaţiune politică va vota vreo moţiune de cenzură împotriva acestui guvern. Am dat acest avertisment la timp, încă de acum trei săptămâni. L-am reîntărit ieri. L-am prezentat şi domnului preşedinte astăzi. Succes la consultări!", a mai transmis Ciprian Ciucu.

Potrivit unor surse, conducerea PSD a decis ca miniştrii social-democraţi să demisioneze din Guvern joi dimineaţă.