Ciolacu spune că e posibil ca PSD să voteze un guvern tehnocrat: „Îl stimez pe domnul Ciucă”

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că există posibilitatea ca partidul său să voteze un guvern tehnocrat, dacă va fi propus de preşedintele Klaus Iohannis

El a mai susținut că îl stimează foarte mult pe generalul Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naţionale, transmite Agerpres.

Liderul social-democrat a fost întrebat la TVR 1 dacă PSD este dispus să voteze un guvern tehnocrat propus de preşedintele Klaus Iohannis, care să fie condus de Nicolae Ciucă sau Cătălin Predoiu, ministrul interimar al Justiţiei.

"Nu ştiu. E o discuţie pe care o să o am cu colegii. Dacă se vine cu propunerea să fie iarăşi un guvern minoritar numai PNL, am o mare reţinere de a vota vreodată un guvern minoritar. (...) Şi eu şi Victor Ponta am propus un tehnocrat, un specialist prim-ministru, dar ce nu am mai apucat să spunem, pentru că nu am fost luaţi în serios, cu toate că aveam o majoritate parlamentară şi în spiritul Constituţiei aşa ar fi trebuit, noi nu impuneam un ministru în acel guvern. Vine domnul Ciucă, să spunem - este un specialist pe care eu îl stimez foarte mult -, dacă vine fără niciun membru PNL în guvern, există posibilitatea ca noi să votăm acest guvern. Este posibil", a spus Marcel Ciolacu.

