Cine e Ludovic Orban, propus premier. Anti PSD de pe vremea USL și dansator la petreceri

Ludovic Orban, desemnat marți de președintele Klaus Iohannis pentru funcţia de premier al României, este actualul președinte al Partidului Național Liberal, cel mai mare partid din opoziția parlamentară.

După finalizarea studiilor medii la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov (1982), Ludovic Orban a absolvit cursurile Facultății de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Universității Brașov (1988) și studii politice la Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (1993).

În anul 1992 a devenit membru al PNL – Aripa Tânără (PNL-AT), devenit ulterior PL ’93 și a fost membru în Comitetul Director PL ’93 (1993-1997).

Ludovic Orban a fost ales din partea PNL în posturile de consilier local în Consiliul Sectorului 3 București (1992-1996) și consilier local în Consiliul Sectorului 1 București (1996-1997), demisionând din ultimul post în anul 1997.

Orban a fost ministru al Transporturilor în perioada 2007-2008, în Guvernul Tăriceanu, şi viceprimar al Capitalei între 2004 şi 2007.

Agerpres

De asemenea, Ludovic Orban a avut două mandate de deputat din partea Partidului Naţional Liberal între anii 2008 şi 2016, şi a ocupat de două ori funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

În PNL, el a ocupat funcţia de primvicepreşedinte al PNL între anii 2014 şi 2016 şi a fost preşedinte al PNL Bucureşti între 2002 şi 2010.

Ludovic Orban a devenit preşedinte al PNL din 2016.

Anti PSD încă de pe vremea USL

În perioada în care PNL a făcut alianță parlamentară cu PSD, formând Uniunea Social-Liberală (care a câștigat alegerile parlamentare din 2012), Ludovic Orban a fost unul dintre puținii liberali care a criticat public prietenia liberalilor cu social-democrații.

Agerpres

În septembrie 2013, el a cerut demisia premierului de la acea vreme, Victor Ponta, precum și a ministrului Dan Șova, în contextul scandalului privind exploatările de la Roșia Montana - deși PNL era aliat cu PSD-ul lui Ponta, ceea ce l-a făcut pe președintele PNL de la acea vreme, Crin Antonescu, să facă precizări publice despre poziția liberalilor față de acuzațiile lui Orban.

Acuzații de corupție

În aprilie 2016, chiar înainte de alegerile locale, Direcția Națională Anticorupție a dispus urmărirea penală și controlul judiciar timp de 60 de zile a lui Ludovic Orban, sub acuzația de folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite.

Agerpres

La acea vreme, Orban era candidatul PNL pentru funcția de primar general al Capitalei. DNA l-a acuzat că ar fi cerut unui om de afaceri suma de 50.000 euro pentru a acoperi cheltuielile campaniei electorale aflată în desfășurare la momentul respectiv.

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție l-au achitat pe Ludovic Orban, decizia fiind definitivă, ”întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Accidente rutiere cu Ludovic Orban

În decembrie 2007, pe vremea când era ministru al Transporturilor, a rămas fără carnet de conducere pentru 3 luni, după ce a acroșat în trafic un pieton, o fată de 14 ani, apoi s-a tamponat cu un alt autoturism.

În plus, liberalul a mers la poliție să declare accidentul abia a doua zi după producerea lui. Din afirmațiile de la acea vreme, în accident nu fusese rănit nimeni.

“Nu am lovit pe nimeni... La un moment dat era pe partea celalaltă a străzi, m-am deplasat și eu pe partea cealaltă și am văzut-o lovită și am întrebat-o ce are și a zis că s-a lovit”, a spus atunci Ludovic Orban.

Agerpres

Anchetatorii au stabilit, însă, că liderul liberal o acrosase pe adolescentă, dar că fata nu era grav rănită, așa că ministrul de la acea vreme a rămas nepedepsit.

În ianuarie 2015, pe când era deputat, Ludovic Orban a fost implicat într-un alt accident de circulație, pe când se întorcea de la Iași. Politicianul s-a răsturnat cu mașina pe drumul către Focșani, însă nu a pățit nimic. Mai multe detalii citiți AICI.

Ludovic Orban este unul dintre puținii politicieni care preferă să fie la volan și să nu lase pe altcineva să-i conducă mașină, fie ea și de serviciu.

Cel mai entuziasmat susținător al lui Klaus Iohannis în campaniile electorale

În timpul turneelor electorale ale candidatului Klaus Iohannis la funcția de președinte al României, Ludovic Orban s-a remarcat printr-o atitudine exuberantă.

Liderul PNL obișnuia să-l promoveze și ”să-i facă intrarea” lui Iohannis pe scenă, la microfon, cu voce tare, printr-o atitudine teatrală.

Ludovic Orban, amator de dans și voie bună

Nu în ultimul rând, Ludovic Orban s-a remarcat în opinia publică și printr-o atitudine nonconformistă în timpul său liber.

În februarie 2010, în ajun de Sfântul Valentin, liberalul a impresionat o discotecă din județul Cluj cu mișcările sale de dans. Tot atunci, el a promis că se va revanșa față de soția lui pe care ... o lăsase acasă.