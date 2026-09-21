Ce plan are premierul desemnat. Siegfried Mureşan vrea ca audierile miniştrilor propuși de el să dureze cel puţin o oră

Potrivit Agerpres, Mureşan a declarat pentru RFI România că "niciodată" nu i-au plăcut audierile "pe repede înainte".

El a subliniat că parlamentarii trebuie să aibă şansa unui "dialog serios" cu candidaţii şi să le poată adresa întrebări. Murean spune că miniştrilor nu trebuie să le fie "teamă" de o sesiune de întrebări şi răspunsuri de 60 de minute.

"Estimarea mea este că până la finalul acestei săptămâni voi depune programul de guvernare şi Cabinetul de miniştri în Parlamentul României şi că la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în Parlament. Voi solicita Parlamentului, voi solicita preşedinţilor celor două Camere ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puţin 60 de minute. Doresc ca audierile miniştrilor să fie serioase şi ca miniştri să aibă şansa să arate parlamentarilor că sunt pregătiţi să ocupe aceste portofolii", a spus Mureşan.

Premierul desemnat a precizat că a discutat deja cu reprezentanţii celor trei partide care îl susţin - PNL, USR şi UDMR - şi că îşi doreşte ca procesul de formare a Guvernului să fie unul "extrem de transparent".

Cele trei formaţiuni urmează să elaboreze programul de guvernare, actualizând ideile conturate deja în cursul primăverii.

"La momentul la care cele trei partide au propus numirea, priorităţile erau închiderea PNRR, finalizarea Programului european de apărare SAFE. În momentul de faţă, PNRR este închis, dar trebuie finalizat dialogul cu Comisia Europeană, iar SAFE a intrat în etapa de implementare. Deci vom prezenta în prima parte a acestei săptămâni, cel mai probabil mâine, elementele principale ale programului de guvernare", a anunţat el.

Siegfried Mureşan va discuta în primul rând cu partidele care îl susţin: PNL, USR și UDMR

Siegfried Mureşan va discuta în primul rând cu partidele care îl susţin, iar ulterior şi cu parlamentarii altor grupuri din Legislativ.

A arătat totodată că programul de guvernare va fi unul "reformator, pro-european, responsabil, dar ambiţios".

"Deosebirea dintre mine şi primii doi premieri desemnaţi este că eu pornesc cu sprijinul explicit şi transparent a trei partide, spre deosebire de primul candidat, care venea din partea unui partid extraparlamentar, şi al doilea, care fusese desemnat împotriva voinţei propriului partid", a mai spus el.