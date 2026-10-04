„Dacă duşmanii noştri vor alege din nou calea confruntării militare, riposta noastră va fi mai puternică decât înainte şi ne vom apăra cu şi mai multă forţă”, a declarat Araghchi în faţa unor ambasadori străini la Teheran, scrie News.ro.

Iranul respinge o nouă confruntare

„Nu există nicio soluţie militară şi niciuna bazată pe noi sancţiuni”, a adăugat el în discursul său, difuzat de televiziunea de stat.

Ministrul a făcut această declaraţie într-un moment în care negocierile diplomatice pentru soluţionarea conflictului regional se află într-un impas.

Site-ul american de ştiri Axios, citând trei oficiali americani, a relatat că vineri a avut loc la Camp David o reuniune a principalilor membri ai cabinetului lui Donald Trump pentru a discuta următoarele măsuri privind Iranul şi situaţia din Yemen.

„Numai negocierile bazate pe justiţie şi echitate vor permite găsirea unei soluţii pentru a pune capăt acestui conflict şi agresiunii ilegale şi nedrepte împotriva Iranului”, a susţinut dl Araghchi.

Iranul cere negocieri pentru conflict

Responsabili americani şi iranieni s-au întâlnit la sfârşitul lunii septembrie la New York, în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite, înainte ca Iranul să propună un plan pentru redeschiderea în termen de şapte zile a strâmtorii Ormuz, punctul central al conflictului, în schimbul, printre altele, al ridicării sancţiunilor economice americane impuse împotriva sa.

Donald Trump a respins această propunere, dar a lăsat uşa deschisă pentru continuarea negocierilor indirecte, fără a exclude reluarea ulterioară a atacurilor asupra Iranului.

În acelaşi timp, Washingtonul şi-a intensificat războiul economic împotriva Teheranului, impunând noi sancţiuni împotriva sectorului său aerian.

Pe teren, s-a observat o acalmie în ultimele săptămâni: Statele Unite nu au mai atacat Iranul de la 1 septembrie, chiar dacă navele sunt ţinta unor atacuri regulate în strâmtoarea Ormuz.