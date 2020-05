CCR judecă sesizarea Avocatului Poporului asupra stării de alertă. ”Nu există o definiție și o limită în timp”

Curtea Constituţională discută, miercuri, sesizarea Avocatului Poporului asupra ordonanţei de urgenţă a Guvernului care reglementează starea de alertă.

Sesizarea ridică o excepţie de neconstituţionalitate referitoare la Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

Avoatul Poporului, Renate Weber, spune că proiectul de lege trimis de Guvern la Parlament are două probleme, aceleaşi pe care le are şi Ordonanţa: nu există o definiţie a stării de alertă şi o limită de timp pentru aceasta.

”Este vorba despre o situaţie cu care nu ne-am mai întâlnit niciodată pentru că într-adevăr suntem în următoarea situaţie: mâine, pe rolul Curţii Constituţionale se află sesizarea pe care noi am trimis-o acum o săptămână cu privire la Ordonanţa 21 din 2004 care reglementează starea de alertă. Am dat publicităţii că am trimis această sesizare, deci se ştia oricum că urmează să fie analizată, astăzi toată ziua am stat şi m-am uitat la ceea ce a ajuns la mine, eu nu am de unde să stiu care este forma votată de Senat astăzi, dar m-am uitat şi pe varianta de proiect de lege trimis de Guvern şi pe amendamente care au venit aşa în valuri, au fost, într-adevăr, foarte multe amendamente şi în opinia mea, fără să ştiu rezultatul votului de la Senat, adică forma care a plecat de la Senat, dar în opinia mea, aceste amendamente au făcut foarte bine”, a declarat Renate Weber.

Potrivit Avocatului Poporului, delegarea unor atribuţii de legiferare către autorităţi administrative având ca finalitate restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale încalcă principiul separaţiei puterilor, precum şi prevederile constituţionale potrivit cărora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a ţării.

”Definire defectuoasă a stării de alertă”

”Avocatul Poporului consideră că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu respectă principiul previzibilităţii legii prin definirea defectuoasă a ”stării de alertă”, care, neavând consacrare constituţională, presupune o circumstanţiere detaliată, la nivel infraconstituţional, a cazurilor în care se poate declara. În realitate, legea prevede doar că se pot lua de către organe administrative orice măsuri, deci inclusiv de restrângere a exerciţiului unor drepturi, deşi art. 53 din Constituţie prevede clar că acest lucru poate fi făcut numai prin lege. În lipsa prevederii unui termen pentru care se poate dispune starea de alertă, ba mai mult, reglementarea posibilităţii extinderii acestuia prin act administrativ, se ajunge în ipoteza în care restrângerea temporară a exercitării unor drepturi şi libertăţi fundamentale capătă caracterul unei îngrădiri permanente aducând astfel atingere însuşi dreptului, ceea ce este contrar art. 53 alin. (2) din Constituţie”, explică Avocatul Poporului.

Potrivit sursei citate, Parlamentul şi, prin delegare legislativă, în condiţiile articolului 115 din Constituţie, Guvernul au competenţa de a institui, modifica şi abroga norme juridice de aplicare generală.

Autorităţile administraţiei publice nu au o asemenea competenţă, misiunea lor fiind aceea de a asigura executarea legilor.

Miercuri, şedinţa publică de judecată a CCR începe la ora 9,00, va avea loc în sistem videoconferinţă şi se va transmite în direct pe site-ul instituţiei.

Guvernul pregătește o ”replică legală”

Luni, la şedinţa de guvern, premierul Ludovic Orban i-a solicitat ministrului de Interne, Marcel Vela, să pregătească "o replică legală, constituţională şi faptică" în cazul unei decizii a Curţii Constituţionale.

”Aici trebuie să fim pregătiţi pentru orice modificare care este necesară pentru a putea da replica legală, constituţională şi faptică astfel încât să avem un cadru normativ foarte clar privitoare la activitatea CNSSU şi a altor entităţi în cadrul stării de alertă”, a declarat Orban.

Ministrul de Interne a precizat că joi va prezenta ”formula de abordare”.

Anterior, premierul Ludovic Orban anunţa că, în cazul în care Curtea va declara neconstituţională legislaţia privind starea de alertă, Guvernul va emite o ordonanţă de urgenţă ”care să dea autorităţilor din România instrumentele necesare pentru a putea apăra viaţa şi sănătatea cetăţenilor români”.