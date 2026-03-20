Proiectele privind bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 au fost adoptate vineri de plenul reunit al Parlamentului.

"Partidele din arcul guvernamental au minţit categorii sociale întregi. Vorbim de mame, de familiile care se gândesc dacă să facă un copil sau nu şi astăzi sunt sub sceptrul îndoielii. Se va restrânge concediul maternal de la doi ani la un an? Avem un partid din coaliţie care a refuzat să livreze ceea ce a promis în acest buget: să nu mai impute CASS mamelor. Este ruşinos felul în care cetăţenii români sunt menţinuţi cu ajutoare, date din când în când, în loc să se respecte legea. Noi am votat pentru toate amendamentele făcute la legea bugetului României. Vom contesta această lege la Curtea Constituţională. Ne facem datoria de opoziţie, însă guvernarea nu are nicio ţintă. România nu merge niciunde. Suntem pe o cale greşită şi bugetul alternativ pe care AUR îl propune vine să reducă deficitul bugetar şi să reducă cheltuielile cu statul", a declarat Simion după votarea în plenul Parlamentului a proiectului bugetului de stat pe anul în curs.

Potrivit lui Simion, AUR este "cât se poate de responsabil" când susţine că "trebuie o schimbare în România şi mai multă responsabilitate".

"Suntem cât se poate de responsabili când spunem că trebuie o schimbare în România şi mai multă responsabilitate. Nu am văzut responsabilitate din partea arcului guvernamental şi am văzut fel de fel de chestiuni mascate sub forma investiţiilor durabile. Nu cred că de stadioane în diferite locuri în ţară aveam nevoie acum. Trebuie să protejăm oamenii vulnerabili şi trebuie să investim în nişte proiecte care să genereze prosperitate, cum ar fi producţia şi stocarea energiei. Vedem actuala criză globală. La nivelul Uniunii Europene sperăm să se renunţe la acele certificate verzi. Vedem că România este în afara discuţiei europene şi internaţionale. Datoria noastră este să luptăm pentru români, să luptăm pentru România. Nu inspiră nimănui încredere ceea ce am văzut în Parlament din partea actualei coaliţii", a afirmat Simion.

În opinia sa, coaliţia face "multe greşeli pe cheltuiala generaţiilor viitoare".

"Actuala coaliţie nu face decât să sperie bursele, să sperie agenţiile de rating şi sperăm, într-un final, să se decidă. Am înţeles că nici unii dintre ei nu vor să facă alianţă cu AUR, dar cu siguranţă nici ei nu sunt lămuriţi dacă sunt într-o alianţă sau nu. Se atacă, se bat pentru nişte voturi care, în dreptul lor, par să fie din ce în ce mai puţine. E nevoie de responsabilitate. Şi i-aş avertiza pe liderii coaliţiei că se poartă foarte, foarte iresponsabil, fac foarte multe greşeli pe cheltuiala cetăţenilor, pe cheltuiala generaţiilor viitoare", a adăugat Simion.