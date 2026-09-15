Guvernul a transmis, marţi, că premierul Bolojan a luat act, marţi, de revendicările depuse la Guvern de „Asociaţia Profesională a Ciobanilor – APC” şi a discutat cu viceprim-ministrul Tánczos Barna despre soluţiile de răspuns la problemele semnalate.

Revendicările fermierilor

1. Încetarea imediată a uciderii oilor dispuse pe cale administrativă, ca măsură de combatere a bolilor, şi adoptarea unor soluții alternative, proporționale, care să nu conducă la distrugerea efectivelor de animale;

2. Redeschiderea de urgență a exportului de ovine, fără restricții în comercializare;

3. Scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate şi gestionarea responsabilă a populației acestuia, pentru protejarea vieții oamenilor şi a animalelor din exploatații;

4. Închirierea pajiştilor către crescătorii de animale la prețuri corecte, accesibile, prin proceduri transparente;

5. Încetarea practicii de sancționare contravențională a crescătorilor de animale de către Inspecția Muncii (ITM) pentru situații specifice activității tradiționale de creştere a animalelor;

6. Eliminarea taxelor impuse de ANSVSA crescătorilor de animale pentru acțiunile sanitar-veterinare obligatorii, costul acestora urmând a fi suportat de stat;

7. Utilizarea păşunilor şi a terenurilor agricole fără restricții de mediu disproporţionate, care golesc de conținut dreptul de folosință al fermierilor;

8. Respect instituțional pentru fermieri şi pentru medicii veterinari, printr-un tratament corect, echitabil şi predictibil din partea autorităților statului;

9. Trecerea ANSVSA în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

10. Implementarea radarului zootehnic în domeniul transportului de animale, pentru combaterea transporturilor ilegale şi protejarea crescătorilor corecți;

11. Modificarea legislației în domeniul vânătorii şi eliminarea interdicţiei de păşunat pentru perioada 6 decembrie-23 aprilie;

12. Încetarea sancționării crescătorilor de animale pentru nesterilizarea câinilor de la stână, ținând seama de rolul utilitar al acestora în paza turmelor;

13. Modificarea regimului juridic al filei din Carnetul de comercializare, astfel încât aceasta să dobândească valoarea unui înscris oficial, iar falsificarea ei să atragă răspunderea penală;

14. Modificarea legislației privind despăgubirile pentru secetă, astfel încât acestea să fie acordate efectiv, inclusiv pentru pajişti;

15. Acoperirea de către stat a costurilor suportate de fermieri în cazul măsurilor impuse pentru protejarea interesului sanitar-veterinar general; atunci când statul limitează posibilitatea de comercializare, acesta trebuie să compenseze în mod corect prejudiciul economic produs;

16. Dialog real, soluții concrete, decizii asumate şi un cadru legislativ eficient pentru salvarea fermelor, deschiderea piețelor, păstrarea şi protejarea oieritului românesc ca sector economic strategic;

Executivul precizează că o parte dintre revendicările înregistrate astăzi au fost formulate şi în cadrul celor şase întâlniri anterioare ale reprezentanţilor sectorului ovine cu cei ai Guvernului şi menţionează că la protestul de astăzi, din Piaţa Victoriei, nu a participat nicio asociaţie reprezentativă a fermierilor din sectorul de creştere a ovinelor. Guvernul face apel la calm şi la încetarea violenţelor.

„Premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse astăzi la Guvern de „Asociaţia Profesională a Ciobanilor – APC” şi a discutat cu viceprim-ministru, ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, despre soluţiile de răspuns la problemele semnalate. O parte dintre revendicările înregistrate astăzi au fost formulate şi în cadrul celor şase întâlniri anterioare ale reprezentanţilor sectorului ovine cu cei ai Guvernului”. anunţă Guvernul într-un comunicat oficial.

Executivul anunţă că, punctual, a luat următoarele măsuri:

1. Eliminarea riscului de transmitere a pestei micilor rumegătoare sau a variolei prin sacrificarea animalelor a fost aplicată în mod excepţional şi numai în situaţiile în care nu au existat alte soluţii alternative viabile. Autorităţile vor proceda în acelaşi mod şi pe viitor.

2. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a transmis Comisiei Europene Planul de Acţiune pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine. Exporturile vor putea fi reluate după aprobarea acestui plan de către Comisia Europeană.

3. Închirierea pajiştilor se realizează de către unităţile administrativ-teritoriale (UAT-uri). Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a demarat un control tematic, ca urmare a petiţiilor primite din partea fermierilor, în vederea identificării procedurilor de închiriere în cadrul cărora nu au fost respectate prevederile legale în vigoare.

4. În prezent, o parte semnificativă a acţiunilor sanitar-veterinare este deja finanţată de la bugetul de stat. Orice extindere a acestora presupune alocarea unor resurse bugetare suplimentare, motiv pentru care este necesară realizarea, în prealabil, a unei analize de impact financiar şi bugetar.

5. Activitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor este coordonată de viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii şi dezvoltării rurale.

6. Ministerul Agriculturii a iniţiat demersurile pentru dezvoltarea unui sistem informatic de trasabilitate în timp real a transporturilor de animale, în vederea combaterii transporturilor ilegale, sistem care trebuie dezvoltat de ANSVSA.

7. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale susţine revendicarea fermierilor privind despăgubirile pentru pagubele produse de secetă pe pajişti şi a elaborat o propunere în acest sens. Măsura are însă un impact bugetar semnificativ şi necesită identificarea resurselor financiare necesare.

8. MADR a elaborat, împreună cu asociaţiile reprezentative ale crescătorilor de ovine, proiectul de lege privind compensarea costurilor suplimentare de furajare. În actualul context, în lipsa unui Guvern cu puteri depline, proiectul trebuie adoptat de Parlament.

9. Ministerul Agriculturii a menţinut un dialog constant şi constructiv cu organizaţiile reprezentative ale oierilor şi Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi a asigurat o platformă de dialog între crescătorii de ovine şi ANSVSA în procesul de pregătire a unui plan de măsuri pentru gestionarea situaţiei din sector şi reluarea exporturilor.

„Începând cu 9 iulie 2026, au avut loc 6 întâlniri între reprezentanţii crescătorilor de ovine şi cei ai ANSVSA şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, atât la Guvern, cât şi la cele două instituţii şi la autorităţile locale din Braşov şi Sibiu. Este de remarcat faptul că la protestul de astăzi, din Piaţa Victoriei, nu a participat nicio asociaţie reprezentativă a fermierilor din sectorul de creştere a ovinelor. Guvernul României respectă dreptul legal la protestul paşnic al tuturor cetăţenilor, dar protestul din Piaţa Victoriei a depăşit acest cadru şi a degenerat în regretabile acte de violenţă. Guvernul face apel la calm şi la încetarea violenţelor”, spune Guvernul.