Greșeli care te pot lăsa fără permisul auto aproape imediat. Ce abateri îi pot lăsa pe șoferi fără dreptul de a conduce

Contravențiile rutiere sunt împărțite în cinci clase de sancțiuni, fiecărei clase corespunzându-i un anumit interval de puncte-amendă. De la 1 iulie 2026, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei. Majorarea este efectul creșterii salariului minim și nu reprezintă, în sine, o modificare a Codului rutier.

Punctele de penalizare se anulează, în principiu, după șase luni de la constatarea contravenției, cu regulile speciale prevăzute de lege în cazul în care procesul-verbal este contestat.

Suspendarea poate interveni și în urma acumulării a 15 puncte de penalizare. La primul cumul de 15 puncte, perioada de suspendare este de 30 de zile. Dacă șoferul acumulează din nou cel puțin 15 puncte în următoarele 12 luni de la expirarea ultimei suspendări, perioada ajunge la 60 de zile.

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Printre faptele pentru care poate fi suspendat dreptul de a conduce se numără depășirea vitezei cu mai mult de 50 km/h peste limita legală, depășirea cu mai mult de 70 km/h, trecerea pe culoarea roșie a semaforului, neacordarea priorității, depășirea neregulamentară și circulația pe sens opus.

Nu orice amendă sau punct de penalizare duce automat la suspendarea permisului. Pentru anumite abateri, însă, Codul rutier stabilește direct această sancțiune.

Pentru anumite abateri, sancțiunea este mai severă dacă prin încălcarea regulilor de circulație se produce un accident soldat cu avarierea unui vehicul sau cu alte pagube materiale. Separat, șoferii pot ajunge la suspendarea dreptului de a conduce și prin acumularea a 15 puncte de penalizare.

În funcție de fapta comisă și de urmările acesteia, Codul rutier prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60, 90 sau 120 de zile.

Valorile de mai sus sunt calculate pe baza punctului-amendă de 216,25 lei, aplicabil de la 1 iulie 2026.

Depășirea vitezei. Când rămâi fără permis

Pentru depășirea vitezei maxime admise, sancțiunile cresc în funcție de diferența dintre limita legală și viteza constatată.

Depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

În cazul valorilor exprimate în kilometri întregi, pragul începe de la 51 km/h peste limita legală. De exemplu, dacă pe un sector de drum limita este de 50 km/h, suspendarea de 90 de zile se aplică de la o viteză constatată de 101 km/h.

Pentru depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise, sancțiunea este mai severă: 120 de zile de suspendare, alături de amenda din clasa a IV-a.

Astfel, la o limită de 50 km/h, pragul pentru suspendarea de 120 de zile este atins de la 121 km/h.

O depășire cu exact 50 km/h nu intră în categoria pentru care legea prevede suspendarea de 90 de zile. Fapta este însă sancționată cu amendă și puncte de penalizare.

Trecerea pe roșu. Cât timp poate fi suspendat permisul

Nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului atrage 30 de zile de suspendare a dreptului de a conduce, alături de amenda contravențională.

Aceeași perioadă de suspendare este prevăzută pentru nerespectarea regulilor privind depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată.

Dacă prin trecerea pe roșu se produce un accident din care rezultă numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale, sancțiunea crește la 60 de zile de suspendare, alături de amenda din clasa a III-a.

În această situație, șoferul trebuie să susțină și testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație până la expirarea perioadei de suspendare. Dacă nu promovează testul sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei, suspendarea se prelungește cu 30 de zile.

Depășirea neregulamentară

Nerespectarea regulilor privind depășirea se sancționează cu 60 de zile de suspendare a dreptului de a conduce, împreună cu amenda din clasa a III-a.

Dacă prin încălcarea regulilor privind depășirea se produce un accident de circulație din care rezultă avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale, sancțiunea este mai severă: 90 de zile de suspendare, alături de amenda din clasa a IV-a.

Tot în categoria faptelor pentru care Codul rutier prevede 60 de zile de suspendare intră și circulația pe sens opus, cu excepția situațiilor în care manevra de depășire este efectuată regulamentar.

Neacordarea priorității. Când suspendarea ajunge la 60 sau 90 de zile

Neacordarea priorității poate duce la suspendarea dreptului de a conduce chiar dacă nu se produce un accident.

Șoferul care nu acordă prioritate unui pieton angajat regulamentar în traversarea drumului public, printr-un loc special amenajat și semnalizat, dacă acesta se află pe sensul de deplasare al vehiculului, riscă 60 de zile de suspendare.

Aceeași sancțiune se aplică și în cazul neacordării priorității unui vehicul care are acest drept.

Dacă încălcarea regulilor privind prioritatea provoacă un accident din care rezultă numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale, suspendarea crește la 90 de zile, iar amenda este din clasa a IV-a.

Pentru această situație, șoferul trebuie să susțină testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. Dacă nu promovează testul sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare, sancțiunea se prelungește cu 30 de zile.

Dacă accidentul se soldează cu rănirea sau decesul unei persoane, situația este diferită. Nu există automat o perioadă unică de suspendare de 90 de zile. Codul rutier prevede un regim distinct pentru aceste cazuri, în funcție de regula de circulație încălcată și de soluția dată în cauza penală.

Suspendarea poate apărea și prin acumularea punctelor de penalizare

Un șofer poate ajunge fără drept de a conduce și fără ca fiecare dintre abaterile sale să fie sancționată individual cu suspendarea permisului.

La acumularea a 15 puncte de penalizare, dreptul de a conduce se suspendă pentru 30 de zile. Dacă șoferul acumulează din nou cel puțin 15 puncte în intervalul de 12 luni de la expirarea ultimei suspendări, perioada ajunge la 60 de zile.

Dacă, în termen de șase luni de la data restituirii permisului de conducere, șoferul săvârșește din nou o faptă dintre cele prevăzute de Codul rutier care atrage suspendarea dreptului de a conduce, perioada de suspendare se majorează cu 30 de zile.

Acestea sunt doar câteva dintre abaterile care atrag suspendarea permisului de conducere, durata sancțiunii și condițiile de aplicare fiind stabilite în funcție de gravitatea faptei și de consecințele acesteia.