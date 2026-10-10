Explicația ține de felul în care lumina interacționează cu apa și de modul în care ochiul uman percepe culorile.

De ce vedem apa mării ca fiind albastră

Peste două treimi din suprafața Pământului este acoperită de apă și, deși compoziția sa chimică este destul de simplă (două părți hidrogen și o parte oxigen) culoarea apei diferă în funcție de unghiul din care este privită.

Pentru a înțelege ce determină culoarea apei în diferite regiuni ale lumii, trebuie să analizăm modul în care este reflectată lumina. Toate culorile se află în spectrul dintre negru și alb, iar culoarea pe care o vedem este cea a luminii reflectate, care nu a fost absorbită de apă.

Apa care pare verde are această culoare deoarece majoritatea celorlalte culori sunt absorbite, în timp ce lumina verde este reflectată de fitoplanctonul bogat în clorofilă care trăiește în apropierea suprafeței.

În schimb, întinderile vaste de ocean aflate departe de țărm par albastre deoarece în apa oceanului există foarte puține elemente care absorb lumina, în afară de apa însăși.

Apa este, de fapt, incoloră, inodoră și inspidă, ceea ce înseamnă că nu are culoare, miros sau gust.

Ce culoare are, de fapt, apa

Marea pare adesea albastră din cauza modului în care lumina interacționează cu apa. Lumina albă este alcătuită din mai multe culori vizibile, de la roșu până la violet. Roșul are cea mai lungă lungime de undă, în timp ce lumina albastră are cea mai scurtă. Moleculele de apă absorb mai ușor lumina cu lungimi de undă mai mari, astfel că absorb o mare parte din lumina roșie, portocalie, galbenă și verde. Culorile albastre, care au lungimi de undă mai scurte, sunt absorbite într-o măsură mai mică, ceea ce face ca marea să capete nuanțe de albastru.

Apa puțin adâncă pare adesea limpede, deoarece există mai puține molecule de apă care să absoarbă lumina. Astfel, celelalte culori pot ajunge până la fundul mării și se pot reflecta. Cu cât coborâm mai adânc, cu atât mai multe culori sunt absorbite, iar lumina capătă o nuanță de albastru tot mai închisă. La o anumită adâncime, nicio formă de lumină vizibilă nu mai poate ajunge, iar totul devine complet întunecat, conform wildlifetrusts.

Culoarea apei depinde și de alți factori, cum ar fi particulele aflate în suspensie. Zonele de coastă pot avea uneori un aspect tulbure, maroniu, deoarece apa conține nisip de pe fundul mării, ridicat și amestecat de valuri.

Și organismele vii influențează culoarea apei. Fitoplanctonul este format din organisme microscopice care se comportă într-un fel asemănător plantelor, folosind clorofila pentru a absorbi lumina soarelui și a crește. Aceste organisme absorb lumina roșie și albastră și reflectă lumina verde, dând apei o nuanță mai verzuie. În general, cu cât există mai mult fitoplancton în apă, cu atât aceasta are o culoare mai verde.

Fitoplanctonul este foarte important deoarece produce peste 50% din oxigenul planetei, ceea ce înseamnă că aproximativ una din două respirații pe care le facem provine din ocean. De asemenea, fitoplanctonul reprezintă baza lanțurilor trofice marine.

Cum influențează lumina soarelui culoarea apei

Atunci când lumina soarelui ajunge în ocean sau în mare, diferitele lungimi de undă ale luminii sunt fie absorbite, fie împrăștiate de moleculele de apă și de alte particule. Unele lungimi de undă, precum cele din zona roșie a spectrului luminii, sunt absorbite rapid și nu mai pot fi împrăștiate, în timp ce lungimile de undă albastre și albastru-verzui nu sunt absorbite la fel de repede. Deoarece lumina albastru-verzuie este mai disponibilă pentru a fi împrăștiată, oceanul pare albastru ochiului uman.

De ce unele mări și oceane par turcoaz, verzi sau aproape negre

Adâncimea și claritatea apei joacă, de asemenea, un rol important în culoarea apei din mare sau ocean. În apele oceanice limpezi, lungimile de undă albastre pătrund mai adânc decât celelalte. De aceea, oceanul poate avea o nuanță de albastru închis în zonele în care apa este limpede și adâncă.

În schimb, în zonele cu ape puțin adânci, apa mării sau a oceanului poate părea de un albastru mai deschis sau albastru-verzui. În regiunile în care apa conține multe particule, aceasta poate căpăta și alte culori, precum verde sau maro, din cauza algelor, sedimentelor sau a altor particule care reflectă diferite culori.

Culoarea oceanului poate fi influențată și de cer și de condițiile meteorologice. În zilele senine și însorite, marea sau oceanul pot părea de un albastru mai intens, deoarece reflectă culoarea albastră a cerului. În schimb, în zilele înnorate sau cu cer acoperit, apa poate căpăta o nuanță cenușie.