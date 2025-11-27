Apel IICMER: Crimele regimului comunist, represiunile Securităţii, foametea, frigul şi suferinţa sunt astăzi banalizate

27-11-2025 | 19:08
IICCMER
IICCMER cere președintelui și premierului să ia măsuri împotriva „nostalgiei pro-totalitare”, în condițiile în care crimele comunismului și suferința populației sunt astăzi banalizate.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) face un apel public, alături de personalităţi ale spaţiului public la preşedintele Nicuşor Dan şi la premierul Ilie Bolojan să manifeste „fermitate decizională” pentru „contracararea fenomenului tot mai insidios al nostalgiei pro-totalitare” care „ameninţă fundamental valorile şi instituţiile democratice”. „Crimele regimului comunist, represiunile Securităţii, restricţiile asupra libertăţilor fundamentale, foametea, frigul şi suferinţa sunt, din păcate, banalizate astăzi şi înlocuite prin campanii de rescriere a istoriei şi de albire a trecutului totalitar”, afirmă preşedintele executiv al IICCMER, Daniel Şandru.

„Peste câteva zile, vom marca împlinirea a 36 de ani de la momentul eliberării României de teroarea unui regim ilegitim şi criminal, un sistem totalitar care, prin atrocităţile sale, a lăsat urme adânci în conştiinţa noastră colectivă. În tot acest timp, pentru fiecare an petrecut în întunericul comunismului, pentru fiecare viaţă curmată, pentru fiecare destin ghidat de fanatismul unui dictator, am avut obligaţia morală să facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru ca acea istorie îngrozitoare să nu se repete vreodată. Însă astăzi trebuie să recunoaştem cu sinceritate că ne-am îndepărtat semnificativ de această datorie fundamentală”, se arată în apelul public al IICCMER, adresta preşedintelui Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan şi semnat de preşedintele executiv, Daniel Şandru.

Acesta consideră că nu este un moment de „capitulare”, nici de „resemnare”, ci unul pentru „asumarea unui adevăr dureros, dar necesar”. „Asistăm pasivi la un asalt furibund, coordonat sistematic, menit să rescrie şi să distorsioneze realitatea istorică a trecutului recent. În aceste condiţii, ne aflăm în faţa unui pericol existenţial pentru memoria şi identitatea societăţii româneşti”, afirmă sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, crimele regimului comunist, represiunile Securităţii, restricţiile asupra libertăţilor fundamentale, foametea, frigul şi suferinţa sunt, din păcate, banalizate astăzi şi înlocuite prin campanii de rescriere a istoriei şi de albire a trecutului totalitar.

Legea privind carantina și izolarea a fost adoptată de Senat cu o majoritate zdrobitoare
Senatul a respins propunerea de înființare a unui registru al securiștilor și rudelor acestora cu funcții publice

„Într-un Stat care proclamă valori democratice profunde, aceste atrocităţi sunt negate sau prezentate într-o lumină distorsionată, fiind înlocuite cu materiale de propagandă pro-totalitară. La 36 de ani de la Revoluţie, România democratică este sufocată cu rafturi întregi de suveniruri care glorifică regimul comunist, este asaltată de politicieni care susţin public că Nicolae Ceauşescu a fost un patriot şi este copleşită de zeci de mii de postări online generate de ferme de trolli şi boţi, în care perioada comunistă este prezentată ca o epocă de glorie, benefică pentru naţiune”, precizează IICCMER, potrivit News.ro.

Reprezentanţii acestuia spun că nu pot accepta că Statul român „îşi predă pe tavă cetăţenii”, în special tinerii, unor „forţe care urmăresc prin manipulare doar remodelarea mentalului colectiv şi distorsionarea percepţiilor”, pentru ca, „pas cu pas, în viitor”, societatea să ajungă „în pragul acceptării ideologiei unui regim dictatorial”.

„Nu putem tolera incapacitatea de a mobiliza resursele necesare pentru a contracara strategic această ameninţare. Domnule Preşedinte, Domnule Prim-Ministru, Timpul acţiunii ferme a sosit. Este imperativ să utilizăm toate instrumentele democratice şi resursele instituţionale pentru a opri acest fenomen nociv, care riscă să erodeze fundamentul moral şi valoric al naţiunii noastre. Avem, mai mult ca oricând, o datorie faţă de viitorul tinerilor acestei ţări, cât şi faţă de trecutul părinţilor şi bunicilor noştri care, acum aproape 36 de ani, au strigat cu disperare şi curaj „Libertate!”. Libertatea şi democraţia sunt valori sacre, inalienabile, pe care nu avem dreptul să le negociem şi a căror devalorizare nu putem să o permitem”, se încheie apelul public lansat de IICCMER.

Sursa: News.ro

Etichete: foame, securitate, comunism,

Dată publicare: 27-11-2025 19:08

Tinerii prezenți la festivalul Beach, Please! au scandat „Ceauşescu, Ceauşescu!”. Reacție promptă din partea IICMER | VIDEO
Stiri Mondene
Tinerii prezenți la festivalul Beach, Please! au scandat „Ceauşescu, Ceauşescu!”. Reacție promptă din partea IICMER | VIDEO

La festivalul Beach, Please!, din Costinești, mai mulți tineri au scandat „Ceauşescu, Ceauşescu!”. „Un gest profund îngijorător. Vă îndemnăm să vă informaţi, să aflaţi adevărul şi să învăţaţi din istorie”, a reacționat IICMER.

Senatul a respins propunerea de înființare a unui registru al securiștilor și rudelor acestora cu funcții publice
Stiri Politice
Senatul a respins propunerea de înființare a unui registru al securiștilor și rudelor acestora cu funcții publice

Senatul a respins, luni, în calitate de for decizional, propunerea legislativă a deputatului USR Claudiu Năsui de creare a unui registru al lucrătorilor Securităţii şi legăturilor lor de rudenie cu persoanele care ocupă demnităţi sau funcţii publice.

Ciolacu a povestit cum el și Grindeanu au jurat pe o icoană că nu sunt securiști
Stiri Politice
Ciolacu a povestit cum el și Grindeanu au jurat pe o icoană că nu sunt securiști

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a povestit, într-un interviu pentru Libertatea, că el și prim-vicepreședintele partidului Sorian Grindeanu au jurat pe o icoană din sufrageria sa că nu sunt securiști.

Proiectul rectificării bugetare, publicat. Ce ministere primesc bani și de unde va tăia Guvernul | DOCUMENT
Stiri Economice
Proiectul rectificării bugetare, publicat. Ce ministere primesc bani și de unde va tăia Guvernul | DOCUMENT

Ministerul Finanţelor a publicat, joi, proiectul celei de-a doua recrificări bugetare din acest an. Veniturile bugetului general consolidat au însumat 531,55 miliarde lei în primele zece luni ale anului 2025, în creştere cu 12,3%, potrivit documentului.

Sorin Grindeanu: Poziţia PSD e fermă, fără tăieri de salarii. Nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie
Stiri Politice
Sorin Grindeanu: Poziţia PSD e fermă, fără tăieri de salarii. Nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul nu va susține tăieri de salarii și respinge ideea că discuțiile amânate din coaliție ar avea legătură cu alegerile parțiale din 7 decembrie.

Sorin Oprescu, de neextrădat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea de extrădare. Motivul invocat
Stiri actuale
Sorin Oprescu, de neextrădat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea de extrădare. Motivul invocat

Curtea de Apel din Salonic a respins cererea de extrădare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de procurorii eleni.

