Ciolacu a povestit cum el și Grindeanu au jurat pe o icoană că nu sunt securiști

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a povestit, într-un interviu pentru Libertatea, că el și prim-vicepreședintele partidului Sorian Grindeanu au jurat pe o icoană din sufrageria sa că nu sunt securiști.

Întrebat vineri, într-o conferință de presă, despre acest moment, Sorin Grindeanu a spus că „a fost un eveniment nepublic, privat” și că el crede în Dumnezeu.

”Am o prietenie neascunsă cu Sorin Grindeanu, seara ne mai întâlnim, stăm mult împreună, cred că stăm mai mult împreună decât stăm cu soțiile. Și aveam această discuție, vreo două săptămâni a fost atacul la mine că sunt securist, pe urmă a fost la Sorin că e securist. Și, la mine în sufragerie, am o icoană. Și am zis: Sorin, hai să jurăm amândoi pe icoană, că nu mai avem niciunul încredere. Și am jurat amândoi pe icoană”, a povestit Marcel Ciolacu, în interviul pentru Libertatea.

”E greu să comentez urmare a declaraţiilor unui coleg al meu. A fost un eveniment nepublic, privat, dar da. Spre deosebire de mulţi actori publici din România, eu sunt credincios, eu cred în Dumnezeu şi nu mi-e frică să spun acest lucru, nu mi-e ruşine şi îl voi spune cu voce tare. Alţii ba evită să jure pe Biblie, ba evită să spună formula tradiţională de la final, Aşa să îmi ajute Dumnezeu, ba chiar spun lucruri mai grave”, a declarat Sorin Grindeanu, citat de News.ro.

Social-democratul a adăugat că bunicul său a fost deţinut politic şi a menţionat că el însuşi a făcut parte din Comisia de control SRI, fiind împotriva legii să activeze în serviciile de informaţii.