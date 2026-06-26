'Astăzi, PNL a ales limpezimea, nu ambiguitatea. În ședința extraordinară a Biroului Politic Național, am votat în unanimitate două decizii care dau României o șansă reală la un guvern stabil și pro-european: Susținem o majoritate responsabilă PNL-USR-UDMR, cu mandat până în aprilie 2027, care să adopte rapid reformele din PNRR și consolidarea bugetară asumate față de Comisia Europeană. PSD rămâne, în această etapă, în opoziție - acolo unde l-a dus propria lipsă de asumare în criza pe care a provocat-o. Propunem la conducerea Guvernului un om cu profil european incontestabil: Siegfried Mureșan - cel care a negociat bugetul Uniunii Europene și fondurile europene pentru România, un pro-european cu credibilitate profesională', a scris Muraru pe Facebook.

Potrivit acestuia, PNL dorește repede un guvern stabil, 'ancorat în Europa'.

'Mesajul nostru e fără echivoc: PNL nu renunță la candidatul propriu de premier și nu acceptă să fie anexa nimănui. Ne delimităm clar de PSD, respectăm ponderea parlamentară și autonomia partidului. Iar cei care au încălcat deciziile partidului vor fi înlocuiți din funcțiile de conducere - în PNL, disciplina nu e opțională. Vrem un guvern repede. Vrem un guvern stabil. Și îl vrem ancorat în Europa, nu în improvizație. Sub conducerea lui Ilie Bolojan, PNL redevine ceea ce a fost mereu la marile momente ale României: partidul responsabilității', a susținut Muraru.

Președintele Nicușor Dan a transmis, vineri, după consultări, că partidele au revenit la 'blocajul politic', după ce PNL se angajase marți să voteze un guvern minoritar PSD, însă ulterior și-a schimbat poziția.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații nu mai înaintează o altă propunere și le-a transmis 'curajoșilor' din PNL și USR că PSD nu se teme de votul cetățenilor.