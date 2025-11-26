Adriana Săftoiu, validată ca președinte-director general al TVR. AUR a părăsit sala: „Legea nu a fost respectată”

Plenul reunit al Parlamentului a validat-o miercuri pe Adriana Săftoiu pentru funcția de președinte-director general al Societății Române de Televiziune, cu 230 de voturi "pentru" și un vot împotrivă.

Votul s-a desfășurat în absența parlamentarilor AUR, care au părăsit anterior şedința de plen comun în semn de protest.

AUR a părăsit sala: „Statul de drept și respectarea legilor"

Grupurile parlamentare ale AUR au părăsit anterior şedința de plen comun în care se votau noii președinți-directori generali ai Televiziunii și Radioului public.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat înainte de vot că parlamentarii partidului din care face parte părăsesc sala. „Grupurile parlamentare AUR nu vor participa la votul pentru desemnarea celor doi președinți, invocând articolul 1 al Constituției - statul de drept și respectarea legilor. Legea nu a fost respectată la desemnarea celor două Consilii de Administrație, deci nu avem cum să validăm votul dumneavoastră de azi. Vom părăsi sala", a spus Peiu.

Validare cu majoritate covârșitoare

În ciuda boicotului AUR, Adriana Săftoiu a fost validată cu o majoritate covârșitoare - 230 de voturi favorabile din totalul de 231 de voturi exprimate, înregistrându-se un singur vot împotrivă.

