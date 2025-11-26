Adriana Săftoiu, validată ca președinte-director general al TVR. AUR a părăsit sala: „Legea nu a fost respectată”

26-11-2025 | 17:28
Adriana Saftoiu
Plenul reunit al Parlamentului a validat-o miercuri pe Adriana Săftoiu pentru funcția de președinte-director general al Societății Române de Televiziune, cu 230 de voturi "pentru" și un vot împotrivă.

Mihai Niculescu

Votul s-a desfășurat în absența parlamentarilor AUR, care au părăsit anterior şedința de plen comun în semn de protest.

AUR a părăsit sala: „Statul de drept și respectarea legilor"

Grupurile parlamentare ale AUR au părăsit anterior şedința de plen comun în care se votau noii președinți-directori generali ai Televiziunii și Radioului public.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat înainte de vot că parlamentarii partidului din care face parte părăsesc sala. „Grupurile parlamentare AUR nu vor participa la votul pentru desemnarea celor doi președinți, invocând articolul 1 al Constituției - statul de drept și respectarea legilor. Legea nu a fost respectată la desemnarea celor două Consilii de Administrație, deci nu avem cum să validăm votul dumneavoastră de azi. Vom părăsi sala", a spus Peiu.

Validare cu majoritate covârșitoare

În ciuda boicotului AUR, Adriana Săftoiu a fost validată cu o majoritate covârșitoare - 230 de voturi favorabile din totalul de 231 de voturi exprimate, înregistrându-se un singur vot împotrivă.

Adriana Saftoiu
Adriana Săftoiu: Nenorocirile nu puteau avea loc dacă autorităţile nu se făceau că nu văd

Deputata Adriana Săftoiu, mușcată grav de un câine, duminică, într-un cartier din Capitală
Deputata Adriana Săftoiu, mușcată grav de un câine, duminică, într-un cartier din Capitală

Deputata Adriana Săftoiu a fost mușcată grav de un câine, duminică, într-un cartier rezidențial din Capitală.

Adriana Săftoiu: Nenorocirile nu puteau avea loc dacă autorităţile nu se făceau că nu văd
Adriana Săftoiu: Nenorocirile nu puteau avea loc dacă autorităţile nu se făceau că nu văd

Deputatul PNL Adriana Săftoiu afirmă, referindu-se la Cazul Caracal, că toţi cei care s-au făcut că nu văd, că nu înţeleg sunt complicii monstrului care a ucis-o pe adolescenta Alexandra Măceşanu.

Adriana Săftoiu, despre opoziția USR-ului: Ziua de ieri poate fi suportul unui studiu despre manipulare
Adriana Săftoiu, despre opoziția USR-ului: Ziua de ieri poate fi suportul unui studiu despre manipulare

Deputatul PNL Adriana Săftoiu s-a arătat nemulțumită de faptul că parlamentarii din USR au captat miercuri toată atenția presei, după ce aceștia au protestat față de PSD, la votul de modificare a legilor justiției.

Adriana Saftoiu:
Adriana Saftoiu: "Udrea avea o problema de imagine la Cotroceni. Presedintele si-a asumat ca e sotia domnului Cocos"

Invitata la “Dupa 20 de ani”, Adriana Saftoiu, fost consilier prezidential si pentru mult timp unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai lui Traian Basescu a vorbit despre modul controversat in care acesta a promovat-o pe Elena Udrea

Adriana Saftoiu a vorbit la
Adriana Saftoiu a vorbit la "Dupa 20 de ani" despre controversata sa carte: "Traian Basescu a ratat"

Adriana Saftoiu, fost consilier prezidential, dar si autoarea cartii care face valuri in lumea politica in ultimele zile, a fost invitata lui Cristian Leonte la „Dupa 20 de ani".

SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.

Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”
Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”

Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. Reprezentanții POT au votat ”împotrivă”, iar SOS a ieșit din sală.

Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități
Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități

Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. 

