Fost ambasador SUA în România: Candidatul extremist repetă punctele din manualul lui Putin. România trebuie salvată

Mesajul fostului ambasador Zuckerman începe cu formula „Dragii mei prieteni” şi este adresat românilor: „Vă scriu în legătură cu circumstanţele dramatice cu care se confruntă România în prezent. M-am născut în România şi am avut norocul să scap de răul regimului comunist când, copil fiind, am emigrat împreună cu familia mea în Statele Unite. Am avut şansa de a creşte şi a trăi într-o ţară liberă şi democratică. Familia mea a supravieţuit naziştilor şi celui de-al Doilea Război Mondial, legionarilor şi regimului comunist cumplit. Căderea Cortinei de Fier şi revoluţia din 1989 au reprezentat un moment istoric de eliberare pentru România, unul pe care nu credeam că îl voi trăi vreodată”.

Adrian Zuckerman aminteşte că a revenit ulterior în România în 2019, când a fost „onoarea vieţii” sale să accepte, „cu recunoştinţă”, numirea de către preşedintele Trump în funcţia de ambasador al Statelor Unite în România — „patria strămoşilor” săi.

„România are un loc sacru în inima mea. Am muncit neabătut pentru a promova democraţia, libertatea, prosperitatea şi relaţia bilaterală cu Statele Unite. Din păcate, astăzi ne confruntăm cu un alt moment istoric – posibilitatea ca un candidat extremist să câştige alegerile prezidenţiale din 18 mai şi să anuleze toate progresele pe care România le-a făcut în ultimii 35 de ani. Acest candidat extremist reprezintă un pericol clar şi prezent pentru democraţie, libertate şi prosperitate. El repetă punctele din manualul lui Putin, urmărind scoaterea României din Uniunea Europeană, NATO şi din parteneriatul euro-atlantic, pentru a o transforma într-un stat autoritar precum Rusia – un nou Belarus”, scrie Zuckerman.

El afirmă că „acest extremist” încearcă „să se acopere cu mantia discursului anti-woke, anti-DEI (diversitate, echitate, incluziune) şi a izolaţionismului anti-globalist”.

„Însă aceasta nu este decât o perdea subţire care ascunde planul autoritar al lui Putin, conceput pentru a prelua controlul asupra României fără a trage un foc de armă. România, alături de Polonia, este un apărător neclintit al flancului estic al Europei în faţa agresiunii ruse. Este o ţintă strategică principală pentru Rusia lui Putin în războiul său cibernetic, hibrid şi chiar kinetic împotriva aproape tuturor ţărilor europene”, afirmă fostul ambasador.

El îi „imploră” pe români să nu se lase „înşelaţi” de „acest extremist”.

„Vă implor să păstraţi libertatea, democraţia şi prosperitatea. În urma rezultatelor peste aşteptări obţinute de acest extremist în primul tur, mulţi dintre voi aţi început să aveţi îndoieli că România mai poate fi salvată. Nu vă îndoiţi! România poate şi trebuie salvată de la prăpastie. România nu trebuie să fie din nou condamnată la sărăcie extremă, umilinţă şi izolare. Nu putem permite să se întâmple asta – trebuie să rămânem uniţi, să ne respectăm unii pe alţii şi să continuăm drumul spre un viitor mai bun. Prea mulţi au sacrificat prea mult şi şi-au dat viaţa pentru democraţia, libertatea şi prosperitatea României”, menţionează Zuckerman.

Fostul ambasador îi îndeamnă pe români să nu se certe între ei pentru a stabili „cine e de vină pentru aparentul succes al extremistului”.

„Istoria vă va judeca, şi nu cu blândeţe”

„Niciunul dintre voi nu este de vină - extremistul este vinovat, ruşii sunt vinovaţi. Extremistul nu va reuşi dacă ne unim cu un singur scop - salvarea libertăţii şi democraţiei României. Disensiunile care i-au separat pe diverşii candidaţi politici trebuie lăsate deoparte. Acum mai există un singur candidat care are nevoie de sprijinul vostru pentru a învinge extremistul: Nicuşor Dan. Are nevoie de sprijinul vostru total, clar şi necondiţionat. Trebuie să ne unim în jurul lui”, a mai transmis fostul ambasador.

Adrian Zuckerman îi felicită pe liderii partidelor politice care şi-au exprimat deja public sprijinul necondiţionat pentru Nicuşor Dan şi îi îndeamnă şi pe ceilalţi lideri ai partidelor ne-extremiste să facă acelaşi lucru.

„Îi îndemn pe toţi românii, în special pe conducătorii politici, să-şi cerceteze conştiinţa şi să salveze viitorul României. Viitorul copiilor, nepoţilor şi generaţiilor următoare este în mâinile voastre. Nu uitaţi că, chiar şi după treizeci şi cinci de ani de la Revoluţie, România încă nu s-a recuperat complet după cei cincizeci de ani de dictatură comunistă. Dacă extremistul va reuşi să supună România unui regim autoritar în stilul lui Putin, ca în Belarus, vor fi necesare multe generaţii pentru a scăpa de acel regim şi a repara daunele produse. Nu daţi ascultare extremistului şi influencerilor săi plătiţi, interni şi externi, care vor să fure libertatea României. Istoria vă va judeca, şi nu cu blândeţe, pe acei români care au abandonat democraţia în favoarea extremismului”, subliniază Zuckerman.

Fostul ambasador îi mai îndeamnă pe români să păstreze „vie speranţa, libertatea, democraţia şi prosperitatea” şi să respingă „extremismul”, încheind mesajul cu: „Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze România şi pe fiecare dintre voi”.

