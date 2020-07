Inițiativă emoționantă pentru copiii din spitale. Picturile cu supereroi care le dau curaj: „Mi-ar plăcea să zbor”

Artiștii vin în ajutorul copiilor din spitale și populează holurile de la intrare ori salonele cu supereroi, meniți să le redea curajul și să le aducă un zâmbet pe chip.

La Spitalul de Pediatrie Grigore Alexandrescu din Capitală, dar și la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului, cei mici au drept aliați de nădejde personaje din filmele preferate.

„Super Kid" este eroul care acum îi protejează și le dă curaj copiilor de la Spitalul Grigore Alexandrescu. Puterile lui nu au limite, pentru că el îi încurajează și îi ajută pe cei mici să se folosească de superputerile lor.

Copil: „Prima dată când am intrat aici mi-a fost foarte frică, dar după ce l-am văzut pe el m-am mai liniștit.”

Copil: „Cred că are super puterea minții. Cum se gândește el la orațul lui și e frumos. Îi ajută super mult pe copiii care vin aici.”

Copil: „Acest supererou, pentru că este un erou, eu cred că are puterea de a zbura, pentru că și mie mi-ar plăcea să zbor și mi-ar plăcea să am puteri magice.”

Reporter: „Ce puteri ți-ai dori tu să ai?”

Copil: „Puteri de Hulk!”

Pictura a fost realizată gratuit de artiștii de la Sweet Damage Crew, care în ultimii ani au pictat numeroase școli, garduri și spații publice din București, iar inițiativa a fost a asociațiilor „EDIT” și „Zi de Bine”. Totul a fost gata în două săptămâni.

Livu Zorilă, Asociația EDIT: „Noi am reușit cumva să aducem la aceeași masă artiștiii și insituțiile publice și ne-am dorit și ne dorim în continuare să arătăm publicului larg diferența dintre vandalism și artă. Ce am eu acum în spate este clar artă și acest fel de artă nu se găsește doar aici în spital, ci în multe alte locuri din București. Am reușit să convingem autoritățile publice să ne lase să facem artă, pentru că este în interesul nostru comun, al tuturor.”

Melania Medelanu, Asociația "Zi de Bine": „Copiii au nevoie de culoare. Bucuria este despre culoare și cred că atunci când poți să te pierzi într-o culoare, iar ei, într-un astfel de moment, în care este atât de mult gri în jurul lor, au nevoie să se piardă într-o culoare sau să-și ia din ea un strop de curaj sau de speranță.”

Artiștii lucrează acum la pictura de pe clădirea Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului, din București.

Florin Badea, artist: „La cel de-al doilea spital, aici în zona Tei, o să fie un perete pe care vor apărea două siluete, tot de copii, o fetiță și un băiețel, care aleargă cumva, care au scăpat de griji și trag după ei un mănunchi de baloane.”

Reporter: „Copiii au nevoie de eroi?”

Florin Badea: „Da, garantat au nevoie de eroi!”

Până la sfârșitul anului vor fi realizate lucrări asemănătoare în mai multe spitale pentru copii din toată țara. Pentru asta este nevoie, însă, și de susținerea autorităților.