Alexandru Tomescu sustine campania „Sunet pentru Sanatatea Copiilor". Zeci de mii de copii vor avea acces la meloterapie

Celebrul violonist român contemporan, Alexandru Tomescu, care cântă pe o vioară Stradivarius Elder Voicu și care organizează de 11 ani renumitul turneu internațional Stradivarius, susține și promovează proiectul Sunet pentru Sănătatea Copiilor.

Acest proiect unic în România aparține asociației Life Education for All care dotează cu audioteci saloanele de copii bolnavi cronic asigurând acestora accesul la meloterapie.

Până în acest moment LEFA a dotat peste 100 de saloane de copii bolnavi cronici din 10 spitale (Pediatrie 1, Pediatrie 2, Pediatrie 3, Pediatrie 4 și Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj Napoca, Institutul Inimii din Cluj Napoca, Spitalul Județean Baia Mare, Spitalul Județean Alba, Spitalul Judetean Satu Mare și Spitalul Municipal Oradea) cu câte o audioteca: câte 1 audioplayer, 1 videoplayer, 1 televizor/salon, căști și cd-uri cu povești pt copii, muzică pt copii, muzică clasică, muzică relaxanta și terapeutică cât și cd-uri și dvd-uri cu conținut educațional și cu filme/desene animate.

“Ideea acestei campanii ne-a venit gândindu-ne ce am putea face pe termen lung pentru a ușura suferința copiilor bolnavi grav din spitale. Și am ajuns la concluzia că a folosi meloterapia în cazul copiilor nevoiți să stea în spital, despărțiți de familiile lor, este un proiect foarte util care va ajuta generații întregi de copii deoarece aceștia vor putea asculta înainte de culcare povești, vor putea recupera într-o oarecare măsură orele de la școală prin intermediul cd-urilor și dvd-urilor cu conținut educativ sau de divertisment (poveste, desene animate, filme pt copii) sau vor putea pur și simplu să asculte muzică terapeutică trecându-le, mai repede și mai puțin urât, timpul”, declară Oana Mîndruț, președinta asociației.

"Cred că nicio materie nu e mai maleabilă decât sunetul...poți să îl modelezi în mii și mii de variante, să îl colorezi într-o multitudine de feluri, să îi dai ce intensitate vrei tu. Vioara m-a ajutat să cunosc sunetul. Și pentru că dacă ar fi să ne luăm după Johann Huizinga, suntem toți niște ființe care se joacă-și eu încă mă mai joc cu sunetul alături de vioară : o prietenă dragă care mi-a fost mereu alături. Când am auzit despre acest proiect care aduce muzică bună în spitale și promovează meloterapia pentru a grăbi vindecarea copiilor bolnavi, am decis să mă alătur asociației Life Eduction for All în acest demers. Toți cei care vor participa în intervalul 9-11 iunie la concertele din cadrul turneului Stradivarius „Balada-Un secol de Muzica” vor putea sprijini acest proiect", spune Alexandru Tomescu.

Orașele în care Alexandru Tomescu, împreună cu invitații săi-Angela Drăghicescu, corul de copii din programul Cantus Mundi și Corul de Copii Radio, vor susține concerte sunt: Constanța, Brăila, Brașov, Oradea, Sighișoara, Bistrița, Suceava, Botoșani, Iași, Focșani, Târgu Jiu, Timișoara, Sibiu, București, Ploiești, Sfântu Gheorghe și Buzău (www.turneulstradivarius.ro)

Cei care doresc să contribuie la dotarea spitalelor de copii cu audioteci o pot face fie donând 4 Euro (pentru această donație nu se percepe TVA) la 8862 în perioada 15 mai-15 august, fie donând orice sumă între 5 lei și 1000 de lei pe www.bursabinelui.ro pentru proiectul Sunet pentru Sănătatea Copiilor, fie donând direct în contul asociației Life Education for All, RO69BTRLRONCRT0268430201deschis la Banca Transilvania Cluj.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer