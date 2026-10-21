La final, premierul a vorbit despre prioritățile mandatului său - bugetul pentru anul viitor și pregătirea pentru iarnă.

După ceremonia de la Cotroceni, premierul Luca Niculescu și cei 18 miniștri ai cabinetului său au mers la Palatul Victoria.

Rând pe rând, oficialii au intrat pe ușa executivului pentru prima ședință de guvern. Înainte, Luca Niculescu a discutat cu fostul premier Ilie Bolojan.

Luca Niculescu, premier: „Prioritatea - calitatea traiului românilor, avem câteva urgențe pentru anul viitor, bugetul și ce poate apărea pe iarnă pe sistemul energetic.”

Spre deosebire de predecesorul său, noul prim-ministru și-a schimbat locul la masă.

Corespondent PROTV: „Luca Niculescu s-a așezat pe o laterală a mesei unde sunt ținute ședințele de guvern. De această dată a fost vorba de o întrunire scurtă, de mai puțin de jumătate de oră, dedicată problemelor organizatorice, asta pentru că acest cabinet are și noi ministere. În perioada imediat următoare vor fi discutate prioritățile, iar aici rectificarea este cap de listă.”

Luca Niculescu, premier: „Vom face tot ce putem ca să găsim soluții. Evident că nu este dorința nimănui de a introduce taxe noi și vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili să fie protejați. Pilonul 2 de pensii ar trebui să rămână așa cum este. Problema energetică este una majoră în România și nu numai, peste tot în lume. Cred că unul dintre motivele pentru care această criză a luat sfârșit este și pentru că apărea iminența unor probleme foarte, foarte mari în economie.”

Astăzi, miniștrii cabinetului Niculescu vor începe să-și preia mandatele. Premierul va asista la ceremoniile de la Investiții și Proiecte Europene, Externe, Educație, Apărare și Cultură.