„Misiunile de recunoaștere în teren desfășurate la nivelul județelor Brăila, Buzău, Covasna, Galați, Iași, Neamț, Vrancea, Vaslui și al municipiului București s-au încheiat, fără a fi raportate pagube materiale', a precizat IGSU, pe pagina sa de Facebook.Potrivit IGSU, în urma cutremurului, în județului Galați au fost înregistrate șapte apeluri prin 112. De asemenea, o persoană a fost rănită după ce a fost lovită de ușa unui dulap în timpul evacuării, iar o altă persoană, din Râmnicu Sărat (Buzău), a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste aceasta. Au fost semnalate și persoane care au suferit atacuri de panică”, a precizat IGSU, citat de Agerpres.

Cutremurul de 5,7 grade din Vrancea, resimțit în mai multe zone ale țării

Un cutremur semnificativ, cu magnitudinea 5,7, s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, la ora 2:48, în județul Vrancea.

Conform informațiilor revizuite publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs la adâncimea de 120,8 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 48 km sud de Focșani, 61 km sud de Buzău, 64 km est de Sfântu-Gheorghe, 74 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești.Acesta este cel mai important seism din ultimii ani.

În ultimii ani, cutremure semnificative au mai avut loc în octombrie 2018 - cu magnitudinea 5,8, în Vrancea - și în februarie 2023, în județul Gorj, cu magnitudinea 5,7.