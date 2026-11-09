Acestea făceau muncă în folosul comunității întrucât sunt beneficiari de ajutor social și au folosit drapelul găsit într-o magazie, deși aveau la dispoziție unelte adecvate, potrivit News.ro.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a anunțat, luni, că, la 5 noiembrie, în urma apariției în spațiul public a unor imagini în care mai mulți cetățeni din comuna Bosanci foloseau, într-un mod necorespunzător și ofensator, drapelul național al României, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești s-au autosesizat și au făcut verificări pentru clarificarea situației.

„Astfel, s-a stabilit faptul că, la data de 05.11.2026, în intervalul 09:00–11:00, patru persoane cu vârste cuprinse între 36 și 39 de ani, toate din comuna Bosanci, județul Suceava, s-au deplasat la Primăria comunei Bosanci, unde aveau de efectuat muncă în folosul comunității, întrucât sunt beneficiari de ajutor social. În cadrul activităților desfășurate, persoanele au efectuat lucrări de curățare a trandafirilor din centrul comunei Bosanci. După finalizarea acestor activități, una dintre persoane s-a deplasat în magazia primăriei, de unde a luat, fără acordul administratorului, un drapel al României care era uzat și depozitat în acel spațiu. Ulterior, cele patru persoane au folosit în mod repetat drapelul respectiv pentru a transporta resturile vegetale, cu toate că personalul responsabil din cadrul Primăriei comunei le-a pus la dispoziție unelte adecvate pentru transportarea acestora”, a arătat sursa citată.

Persoanele au fost sancționate conform art. 20 din Legea nr. 75/1994 cu amendă în valoare de 10.000 de lei fiecare. În total, au fost aplicate amenzi în valoare de 40.000 de lei.

Patru persoane au fost surprinse în timp ce foloseau un drapel pentru a căra gunoi din curtea Primăriei Bosanci, județul Suceava. Fotografia distribuită în mediul online a stârnit un val de reacții negative. Primarul Neculai Miron (AUR) a transmis scuze pentru incident.