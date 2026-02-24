Este avertismentul lansat de istoricul și analistul politic Armand Goșu, într-un interviu pentru Știrile PRO TV. El contestă asigurările recente ale președintelui Nicușor Dan, care susține că “problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”.

„Nu mai ești democrație, după ce anulezi alegerile. Interferențe (rusești -n.r.) au fost în toate țările europene. Și în America, și peste tot, dar nimeni n-a anulat alegerile, mă înțelegeți? Am înțeles din explicația dânsului că gata, l-a lămurit pe Trump”, a spus Goșu.

„Nivelul de așteptare e foarte jos, după Iohannis. După el, orice e mai bun”

Armand Goșu spune că este nemulțumit de faptul că Nicușor Dan nu comunică suficient, dar admite că “după Iohannis, nivelul meu de așteptare e foarte jos”.

Armand Goșu: “În momentul ăsta, felul în care comunică e la minim. E un tip de aroganță de-asta, de funcționar șmecher... Hai să vedem ce pune pe masă. Poate e genial... Dar e greu de crezut.

După Iohannis, pretențiile mele, nivelul meu de așteptare e foarte jos. De asta spun că după Iohannis, orice e mai bun. Deci tomberonul ăsta care e aici, la intrare, dacă îl pui acolo, e rezonabil.”

„Oamenii deștepți sunt ținuți deoparte, pentru că sunt o amenințare pentru sistem”

Armand Goșu avertizează că nivelul clasei politice este “foarte jos” și că am ajuns aici din cauza “sistemului politico-militar” care, în opinia sa, controlează România încă de la Revoluție încoace.

“La noi, totul a ajuns foarte, foarte, foarte jos. Uitați-vă la miniștri. O parte din ei n-au CV-uri, nu știi de unde sunt scoși. Sunt o grămadă de oameni deștepți în spațiul public, care sunt ținuți departe de orice funcție tocmai pentru că au creier și gândesc! Ei sunt un pericol pentru acest sistem, că pot să gândească cu creierul lor, pot să fie autonomi. Uitați-vă în Parlament, ce figuri patibulare sunt. Asta e România de azi. Aici ne-au dus băieții ăștia care controlează țara și au controlat tranziția”, a spus Goșu.

Totuși, el e de părere că “băieții cu cașchetă nu înțeleg deloc marile trenduri din lume” și că vor pierde din influență, atunci când și Donald Trump și mișcarea MAGA vor pierde din avânt. Acest lucru e posibil să se înâmple chiar în toamnă, când au loc alegerile intermediare din SUA.

“Eu mă bazez pe faptul că tot sistemul ăsta politico-militar de după decembrie 89, "băieții cu cașchetă", ăștia-s tot timpul pe invers, sunt în contra-timp cu ce se întâmplă. Înțeleg greu și în ultimul moment, sau nu înțeleg deloc marile trenduri din lume. Așa cum în aprilie 91, Iliescu s-a dus la Moscova să semneze cu Gorbaciov tratatul politic (de bună-vecinătate cu URSS - n.r.) și URSS s-a prăbușit peste câteva luni, probabil și acum... Vor să se pupe cu Trump înainte cu câteva luni ca Trump să devină mac-mac-mac."