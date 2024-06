Amb. Iranului în România: „Respingem categoric orice război, inclusiv războiul din Ucraina. Nu le-am dat rușilor drone”

Iranul este acuzat de Occident că sprijină masiv efortul de război al Rusiei, alimentând armata lui Vladimir Putin cu echipamente militare letale, precum dronele Shahed.

Seyed Hossein Sadat Meidani a negat însă acest lucru, spunând că e vorba de o “dezinformare”. “Faptul că aripile (dronelor folosite de ruși- n.r.) seamănă, nu înseamnă că sunt aceleași cu cele oferite de noi”, susține diplomatul iranian, în interviul realizat de Cosmin Stan.

E.S. Sadat Meidani, Ambasadorul Iranului în România: “Am fost foarte clari încă din prima zi, 24 februarie 2022. Respingem categoric orice război, inclusiv războiul din Ucraina. (…) Vestea proastă este că nimeni nu vorbește despre sfârșitul războiului din Ucraina. Toți vorbesc despre continuarea războiului și despre victorie, despre care nimeni nu știe cum arată…”

Cosmin Stan: Vorbesc și despre rezistență, așa cum spuneați Dvs. despre Gaza. (n.r – referire la un fragment din interviu, în care Sadat Meidani a spus că atacul Hamas din Israel face parte din “lupta de rezistență a palestinienilor împotriva ocupației” israeliene)

E.S. Sadat Meidani: “Desigur, e rezistență pentru (cei din) teritoriile ocupate, pentru Ucraina, care este un stat. Deci, de fapt, e vorba de autoapărare. Dar nu vreau să ducem discuția către prea multe detalii juridice. Trebuie să ne oprim undeva, așa că dacă Europa le cere uneori palestinienilor să se oprească, le pot cere același lucru și ucrainenilor, pentru a lăsa loc diplomației.

Dar noi am fost foarte clari, și am afirmat de la nivelul celor mai înalți oficiali ai Iranului că trebuie să respectăm principiile dreptului internațional și al ONU, în special integritatea teritorială. Nu am recunoscut anexarea Crimeei. Nu am recunoscut independența Donbasului și anexarea acestuia. Nu am recunoscut anexarea Abhaziei și Osetiei. Și chiar nu am recunoscut, la fel ca România, independența Kosovo, care are majoritate musulmană.”

Cosmin Stan: Atunci de ce sprijiniți acest război? Nu este o invazie a unui teritoriu suveran?

E.S. Sadat Meidani: “Aceasta este, din nou, o dezinformare. În primul rând, Rusia este suficient de puternică din punct de vedere militar pentru a nu depinde de Iran.”

Cosmin Stan: Și totuși, Iranul trimite drone Shahed către Rusia…

E.S. Sadat Meidani: “Am negat, am respins asta. Am fost foarte clari că nu am trimis așa ceva. Am spus clar că suntem gata să discutăm toate detaliile tehnice cu partea ucraineană. Am avut niște schimburi tehnice, dar partea ucraineană le-a oprit. Ceea ce primim sunt doar niște fotografii și niște resturi ale... Faptul că aripile (dronelor) seamănă, nu înseamnă că sunt aceleași cu cele oferite de noi. Și ISIS avea multe arme franceze, germane și americane, dar asta nu însemna că acele țări le-au și furnizat.”

„Palestinienii duc o luptă de rezistență, asemeni grupurilor de rezistență din Franța, în al Doilea Război Mondial”

Pe de altă parte, Sadat Meidani este de părere că atacul Hamas de anul trecut asupra Israelului face parte din “lupta de rezistență a palestinienilor împotriva ocupației (israeliene), la fel cum făceau grupurile de rezistență în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în Franța”.

Mai mult, el susține că majoritatea victimelor atacului Hamas, soldat cu 1400 de morți potrivit Israelului, erau militari, nu civili. Afirmația e cel puțin discutabilă, știut fiind faptul că multe dintre victime erau tineri și adolescenți care participau la un festival de muzică trance.

Militanții Hamas au luat atunci numeroși ostatici, pe care diplomatul iranian insistă să-i numească “deținuți”, care au fost “arestați” de palestineni, în cadrul luptei lor pentru eliberare.

Interviul integral poate fi urmărit în video de mai sus.

