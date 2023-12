Ucraina, ţinta unui atac cu 48 de drone ruseşti de tip Shahed

„În total, 48 de drone (de tip) Shahed 136/131 au fost lansate”, dintre care 41 au fost distruse de apărarea antiaeriană, anunţă pe Telegram Forţele Aeriene ucrainene.

#651dayofwar

⚡Last night, Air Force of the Armed Forces of #Ukraine shot down 41 out of 48 Russian strike drones "Shahed-136/131"

Another large-scale Russian drone attack repelled ????#UkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/HB7QC4GwfO