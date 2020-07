Interviu cu Horia Tecău: "Vreau să mai și joc tenis câțiva ani". Cum l-a ajutat statul român

Tenismanul român Horia Tecău a mărturisit, într-un interviu acordat corespondentului Știrile Pro TV Vitalie Cojocari, că, deși are 35 de ani, își dorește să mai joace tenis câțiva ani, el luând în calcul o carieră de antrenor.

Horia Tecău a povestit, în cadrul emisiunii ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro, despre începuturile sale în tenis, jucătorul apreciind că sistemul românesc de învățământ l-a ajutat, profesorii fiind extrem de înțelegători cu faptul că el face sport de performanță.

Tecău: Vreau să mai și joc câțiva ani, cât pot

Vitalie Cojocari: De ce nu se poate și în România o academie așa cum este academia Boletieri din Statele Unite?

Horia Tecău: Este posibilă. Oricine poate să o facă. Poate o voi face eu. Îmi doresc să mă implic în educație prin sport și o școală de tenis, în care să aduc toate aceste cunoștinte în atâția ani de tenis. La 35 de ani, eu încă învăț, cum să gestionez o accidentare, cum să fac anumite antrenamente. Sunt tot timpul provocări care mă activează, asta mă și ține în priză și vreau să mai și joc câțiva ani, cât pot. Mi-ar plăcea, când activitatea mea sportivă se va schimba și se va modela către o activitate de educator, antrenor, organizator al unei școli. Deocamdată se așează aceste gânduri în mine.

Vitalie Cojocari: Ce părere ai despre școala românească?

Horia Tecău: Școala românească pe mine m-a înțeles și m-a susținut să fac sport. Eu am studiat la Școala generală din Constanța, unde profesorii nu numai că m-au înțeles că eu fac sport, m-au ajutat cu lecțiile, să pot continua să fac și școală, și tenis. Familia mi-a cerut să fac și școală, și tenis. La un moment dat, când activitatea sportivă s-a intensificat, am avut parte de înțelegere și la liceul pe care l-am urmat. Sistemul m-a ajutat să-mi desfășor activitatea. Dacă aș fi dat de opoziție, poate nu aș fi fost aici.

Tecău: Nu simt niciun fel de tensiune față de statul român

Vitalie Cojocari: Crezi că statul român îi ajută pe jucătorii de talia ta, cu multe premii la activ. Unde este echilibrul? Te-ai simțit vreodată trădat de statul român, că ai avut nevoie de un bilet să pleci undeva și nu ai avut bani sau te-ai descurcat pe cont propriu?

Horia Tecău: Nu simt asta, nu simt niciun fel de tensiune față de statul român. Nu a fost tot timpul așa, au fost și perioade în care așteptam ajutor, mă plângeam că nu am ajutor, dar nu mă ajuta la nimic. Dar, mi-am schimbat eu atitudinea. Consider că statul ar putea face mai mult pentru a se folosi de noi, de rezultatele noastre, de ce am făcut, ca să promoveze sau orice altă strategie să-și facă treabă de a susține cât mai multă lume să facă sport. Ca să poți să ai terenuri, să ai locuri să mergi să mergi faci sport.