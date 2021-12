Interviu cu Ministrul Transporturilor. În 2022 vom avea investiții record și zero km de autostradă

Ministrul Transporturilor a vorbit în ”Interviurile lui Vitalie”, emisiune difuzată exclusiv online, despre autostrăzi, infrastructura feroviară, Tarom.

După ce anul acesta am termina cu aproape 30 km noi de autostrada, anul viitor riscăm să avem 0 km.

Totuși, Ministrul Transporturilor promite să semneze în 2022 un record de investiții în mai multe proiecte de infrastructură cu bani din fonduri europene.

De asemenea, ministrul Transporturilor admite că Tarom ar putea intra în faliment dacă nu respectă un Plan de Rectificare.

Vitalie Cojocari: La începutul anului ministerul Transporturilor anunţa 100 de km de autostradă. S-au dat în exploatare în jur de 30. Unde s-au pierdut pe drum 70?

Sorin Grindeanu: „Acum 3 săptămâni aveam zero km de autostradă. Am reuşit, nu simplu, dar nici cu foarte mare zbatere să dăm drumul la 30 km de autostradă. Ceea ce este oricum foarte puţin. Riscam să fie zero. Sunt de 3 săptămâni aici, nu văd ca viitorul să fie luminos. Nu veţi vedea de la mine angajamente de tipul acesta: câţi km vom da anul viitor în folosinţă? Sunt angajamente din alte vremuri, cum facem cincinalul în 4 ani şi jumătate. Vă asigur că anul viitor vom urmări atent termenele din contracte. Anul viitor va fi un an record din punct de vedere al semnării de contracte noi pentru investiţii.”

Vitalie Cojocari: Cât?

Sorin Grindeanu: „Undeva 10 miliarde de lei care vor fi semnate pe parcursul anului viitor. Fie că vorbim de cale ferată, fie că vorbim de drumuri expres, autostrăzi, variante ocolitoare, magistrală de metrou la Bucureşti şi la Cluj.”

Vitalie Cojocari: Daţi-mi exemple, care proiecte sunt importante?

Sorin Grindeanu: „Hai să vorbim de Moldova, care este văduvită de infrastructură de orice tip. Moldova trebuie să beneficieze de dezvoltarea infrastructurii. A7, A8 şi A13, nu sunt concurenţiale, toate trebuie să se întâmple. Pe parcursul anului viitor vor fi semnate contracte noi pe fiecare dintre aceste autostrăzi. Cele mai repede vor fi pe A7. Ploieşti - Buzău, Buzău - Focşani şi mergem în Nord, Focşani - Bacău.”

Vitalie Cojocari: Pe A8 unde ar urma să se semneze?

Sorin Grindeanu: „Avem trecute în PNRR finanţările pe capetele de autostrăzi. Problema cea mai mare a SF, a execuţiei, este legată de traversarea Carpaţilor. Cu Sibiu - Piteşti ne chinuim de mai bine de 30 de ani de la Revoluţie. Deşi au fost şi miniştri cu citate de genul "să scoatem cucul autostrăzilor din capul românilor", dar în aceste moment este o o ruşine că nu avem o autostradă care să traverseze Carpaţii. Fie că vorbim de Sibiu-Piteşti, fie că vorbim de A13 sau A8. Pe Sibiu-Piteşti lucrurile sunt înaintate. Se lucrează la tronsonul Sibiu-Boiţa. Dacă ţin ritmul care trebuie, am putea avea o surpriză anul viitor să fie gata. Sunt în licitaţie, unele atribuite, alte semnate contractele în perioada următoare.”

Vitalei Cojocari: Pe A8 ce semnăm anul viitor?

Sorin Grindeanu: „Pe traseul prevăzut de noi implică foarte multe lucruri legate de acord de mediu. Prin zone protejate, prin Rezervaţia Ceahlău, dacă nu greşesc. Toate aceste lucruri necesită dezbateri publice. Dar în zone din capete, nu traversări de munte, sunt capete prinse în PNRR. Lucrurile acestea sunt urmărite sunt borne în PNRR şi dacă nu le atingem...”

Vitalie Cojocari: Pierdem bani?

Sorin Grindeanu: „Evident. Chiar ieri am avut discuţii cu reprezentanţi ai Comisiei Europene pe bornele pe care trebuie să le îndeplinească Ministerul Transporturilor anul acesta. Operaţionalizarea CNIR(Compania Naţionala Investiţii Rutiere n.r.), care este o bornă atinsă. A doua este cea legată de strategia feroviară, norme de aplicare şi Planul Investiţional.

Acest Plan Investiţional nu este legat doar de infrastructura feroviară, ci dezvoltarea întregii infrastructurii de transport pe zece ani. Suma necesară legată de Plan este de 73 miliarde de euro pe zece ani. Atât Strategia, cât şi Planul Investiţional, până la sfârşitul anului vor fi adoptate actele normative necesare astfel încât să se atingă şi această bornă pentru 2021.”

Vitalie Cojocari: Fostul ministru al Transporturilor critică...

Sorin Grindeanu: „Care dintre ei? Că este un perete aici de foşti miniştri.”

Vitalie Cojocari: Vorbesc de domnul Drulă. Este vorba de întârzierile pe proiectarea Comarnic-Braşov şi, doi, ar trebui să ştim ofertele pe A7, autostrada prinsă în PNRR.

Sorin Grindeanu: „Nu îmi place să comentez predecesorii mei. Nu o să mă auziţi despre moştenirea grea. Nu comentez prea mult ce spune domnul Drulă, dar contractul pentru studiul de Fezabilitate pentru Comarnic-Braşov a fost semnat la începutul acestui an. Nu a fost Grindeanu titularul la începutul anului. Să ştiţi că durata contractului pentru fezabilitate şi proiectare, dacă vă vine să credeţi, este 4 ani.”

Vitalie Cojocari: Este prea mult?

Sorin Grindeanu: „Sincer, să ai 4 ani pentru Fezabilitate şi Proiectare mi se pare extrem de mult chiar dacă este pe câmpie şi nu simplă. Care prevede lucrări de complexe.

4 ani este mult. Nu sunt responsabil de asta. În schimb, ce pot să vă spun, toate aceste termene sunt monitorizate atent.

Referitor la semnarea A7, se ştie că trebuie respectate termenele date de lege. Trebuie să respecţi notificările posibile ale unor ofertanţi. Tot ce ţine de termenele respective. Dacă nu respectăm, putem să ne ducem într-un scenariu neplăcut la avea o licitaţie viciată. Dacă nu este atent CNAIR să respecte aceste cereri de la posibili ofertanţi, riscăm să se anuleze tot ce s-a făcut până acum. Nu cred că îşi doreşte nimeni oricât de binevoitor ar fi.”

Vitalie Cojocari: Câţi km de autostradă urmează să semnaţi pentru anul viitor?

Sorin Grindeanu: „Nu o să fac ce au făcut toţi predecesorii mei. Sunt şantiere în curs pe care le monitorizez atent. Aţi văzut acest lucru. Fie că vorbim de drumul Expres Craiova-Piteşti. Pe unele loturi lucrările merg bine, le putem da în folosinţă la anul. Dacă se va menţine acel ritm susţinut să se poată face Sibiu-Boiţa. Nu este un tronson simplu, ocoleşte, intră în gura Văii Oltului. Un proiect la care ţin mult, este Podul peste Dunăre, la Brăila. Este cea mai mare investiţie din Europa, astăzi, când vorbim. Am fost acolo. Dacă reuşim să înlăturăm câteva obstacole care nu ţin de bunăvoinţa constructorului, mă refer la relocări de utilităţi. Dacă putem să facem în această iarnă, când activitatea nu este cea mai susţinută, am putea avea, conform ce mi-au spus, la sfârşitul anului viitor să vorbim de darea în folosinţă acestui obiectiv. Se lucrează pe drumul Expres Brăila - Galaţi. Este front deschis. Străbate ca sol o zonă uşor inundabilă. Am avut discuţii cu constructorul, este optimist. Vorbim de variante ocolitoare foarte multe.”

Vitalie Cojocari: Din ce îmi spuneţi, ne bazăm pe un proiect foarte important, Sibiu - Boiţa, care este cu semnul întrebării, dar la autostrăzi s-ar putea să ne trezim anul viitor cu zero kilometri.

Sorin Grindeanu: „V-am spus că nu vorbesc despre moştenirea grea.”

Vitalie Cojocari: Dar aţi spus că semnaţi multe contracte. Întrebarea este pe câţi km credeţi că veţi semna?

Sorin Grindeanu: „Ce îmi doresc este ca la anul să dăm drumul la multe... Îmi doresc la anul să dau drumul la multe loturi A7. Sunt optimist pe CFR. Am dat către autorităţile locale vreo 30 de înştiinţări către Consiliile Judeţene şi primării de municipiu. Am trimis o adresă prin care am arătat disponibilitatea ministerului Transporturilor de a descentraliza lucrările mai simple.”

Vitalie Cojocari: Adică daţi centurile la Consilii Judeţene?

Sorin Grindeanu: „CNAIR este sufocat în acest moment şi nu face faţă la aceste proiecte. Degrevăm CNAIR de foarte multe proiecte locale dacă le degrevăm. Centurile prevăzute în Planul Investiţional le dăm autorităţilor locale, iar CNAIR decontează. Tot ce se întâmplă, proiectare şi execuţie se fac la nivel local, inclusiv procedurile de licitaţie, cred că eliberăm mult din ceea ce înseamnă sufocarea la CNAIR, iar autorităţile locale sunt interesate.”

Vitalie Cojocari: Nu şi centura Capitalei?

Sorin Grindeanu: „Nu şi centura Capitalei, nu şi A0, nu autostrăzile. Acestea ar trebui să rămână.”

Vitalie Cojocari: Insist pe întrebare. Ştiţi pe câţi se va semna anul viitor?

Sorin Grindeanu: „Nu-mi place să-mi pun termene. Pe PNRR, la anul, ca borne, obligaţiuni legate de autostrăzi, nu avem vreo bornă la anul. Pe ceea ce înseamnă autostrăzi. Dar vor fi semnate contracte la anul. Sunt obligativităţi de semnare de contracte pe dezvoltarea Infrastructurii Feroviare.

Vom face înainte de 2023 semnări de contracte. Este singurul angajament pe care mi-l iau. Nu vreau să-mi iau angajamente care nu ţin de mine. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun este că la anul vom avea un record de contracte noi, vor însemna multe şantiere.”

Vitalie Cojocari: Vedeţi, dumneavoastră îmi spuneţi de un record, dar nu puteţi să-mi daţi un număr de km.



Sorin Grindeanu: „Pentru că sunt km... Unele legate de infrastructură feroviară, altele sunt legate de metrou, altele sunt contractele care ţin de dezvoltarea infrastructurii rutiere. Dacă nu se va reuşi la sfârşitul acestui an pentru că este legată de aprobarea bugetului, în ianuarie se va începe să se semneze aceste contracte de care vă aminteam. Cel care este matur în acest moment, dacă nu se întâmplă notificări, în ianuarie vorbim de A7, lot A7.”

Vitalie Cojocari: Comisia Europeană va lansa un coridor European nou, Marea Egee, Marea Neagră, Marea Baltică. Aţi vorbit cu Comisia Europeană despre asta? Este vorba de autostrăzi noi? Sau sunt cele pe care le construim?

Sorin Grindeanu: „Am avut discuţii cu doamna Comisar Adina Vălean. Nu sunt culoare noi ca dezvoltare de infrastructură. Tot acest culoar de la Marea Baltică la Marea Egee face parte strategic din ceea ce înseamnă acest concept, cele trei mări.”

Vitalie Cojocari: La ce ajută România, dacă nu sunt autostrăzi noi? Oricum sunt pe aceste autostrăzi pe care urmează să le construim, autostrada Transilvania nu este gata.



Sorin Grindeanu: „Pentru loturi din autostrada Transilvania există licitaţii, cu execuţia stăm mai rău. Pentru altele sunt şi anumite dispute. Sunt anumite loturi începute într-un fel, nu mai corespunde realitatea cu ce s-a licitat iniţial. Este un debate între constructor şi CNAIR pentru un anumit lot. Dar ce spune legea să se aplice. Noi trebuie să terminăm aceste culoare. Este vorba de a lega aceste trei mări. Este o barieră dezvoltarea acestei infrastructuri de transport.”

Vitalie Cojocari: Când o să fie gata? O să fie gata la vecini şi noi nu o să le terminăm la timp.

Sorin Grindeanu: „Avem exerciţii bugetare. Este repetitivă întrebarea dumneavoastră, dar este repetitiv şi răspunsul meu. Suntem la intersecţia a trei surse de finanţare europene. Fostul exerciţiu bugetar, viitorul exerciţiu bugetar până în 2027, PNRR şi avem un plan investiţional care este în dezbatere publică pe site, va fi adoptat până la sfârşitul anului, care are prevăzut dezvoltarea de infrastructură, inclusiv acest culoar euroean. Dacă vorbim de Oradea, autostrada Transilvania, care trebuie să traverseze Carpaţii, Sibiu - Piteşti. Sunt tronsoane care sunt în lucru şi pe care trebuie să le dezvoltăm. Nu e nimic nou din punctul nostru de vedere ca dezvoltare de infrastructură. Nouă este prioritatea pe care o dă Comisia Europeană acestui culoar.”

Vitalie Cojocari: Anul următor trebuie să ne vină nişte garnituri de tren noi. Când şi câte?

Sorin Grindeanu: „Vara anului viitor o să ne vină rame. Începând cu luna august. În luna august va fi adusă prima ramă. Apoi cu o frecvenţă de 4 rame pe lună până la sfârşitul anului. Ca să avem trenuri moderne...”

Vitalie Cojocari: Trebuie să avem şi infrastructură. Se circulă cu 45 de km pe oră.



Sorin Grindeanu: „Avem trenuri moderne şi pe traseul Timişoara - Bucureşti ne oprim la Balota lângă Severin că sunt deranjamente şi stăm câte trei ore acolo. Este mai bine să stai într-un tren modern decât într-o garnitură de tren veche. Pe PNRR dezvoltarea de infrastructură feroviară este principala preocupare şi pentru că sunt borne în PNRR. Pe rutier nu există foarte multe. Pe diverse tronsoane. Vorbim de tronsonul Arad - Caransebeş. Un lot a fost adjudecat, al doilea lot suntem în faza de terminare, dar există contestaţii. Acel culoar este important dacă vorbim de la Curtici, pe unde se intră şi venim în Sudul ţării. Trebuie să semnăm 50 la sută din contractele de investiţii la care ne-am angajat.”

Vitalie Cojocari: Tarom riscă falimentul dacă nu primeşte banii de la Comisia Europeană pe care nu i-a primit deocamdată?

Sorin Grindeanu: „Tarom riscă falimentul dacă nu se ţine de planul de restructurare pe care şi l-a asumat. Anul 2022 este crucial pentru compania Tarom. Au depus o cerere de ajutor la Comisia Europeană în valoare de 190 de milioane de euro. Să ştiţi că venirea acelor bani este condiţionată de aplicarea acestui Plan de Restructurare. Suntem nu doar vizavi de Tarom, ci şi de alte companii, inclusiv CFR, Metrou, suntem într-o situaţie prin angajamentele luate prin PNRR, trebuie să aplice aceste planuri de restructurare, astfel încât să putem respecta bornele din PNRR. Lucrurile acelea trebuie făcute. Nu există debate, cum nu există debate nici la metrou, nici la alte companii de pe partea feroviară. Poate că este loc de negocieri la modalităţile de a ajunge la ţintele angajate prin PNRR: Nu mai merge aşa.”

Vitalie Cojocari: Ar trebui desfiinţate chioşcurile de la metrou? Au mai rămas în sectorul 3.

Sorin Grindeanu: „Ar trebui aplicată legea.”

Vitalie Cojocari: Ce înseamnă asta?

Sorin Grindeanu: „Ministerul nu are competenţe peste tot, dar legea trebuie aplicată. Oricâd scandal ar fi deoparte sau de alta, nu este loc de negociere.”

Vitalie Cojocari: Adică trebuie desfiinţate asta îmi spuneţi?

Sorin Grindeanu: „Dacă asta spune legea, asta trebuie să se întâmple.”

Vitalie Cojocari: Cu primarul sectorului 3 aţi vorbit referitor la aplicarea legii privind desfiinţarea acestor chioşcuri?

Sorin Grindeanu: „Eu sunt convins că şi acolo lucrurile vor fi aplicate conform legii.”

Vitalie Cojocari: Bugetul Naţional când ar trebui adoptat?

Sorin Grindeanu: „Mi-aş dori să fie adoptat până la sfârşitul anului. Ministerul Transporturilor a încărcat bugetul. Eu pot să merg mâine să-l susţin în Parlament. Partea grea este la Ministerul Finanţelor. Discută cu toate ministerele. La anul dificitul negociat cu Comisia Europeană trebuie să fie de 5.8. Pe ce înseamnă investiţii la ministerul Transporturilor pe anului 2022, este sumă record, aproape 9 miliarde de lei. Nu a fost niciodată, dar dacă a fost, nu a fost cheltuită. Eu vă asigur că va fi cheltuită. Mi-aş dori ca la rectificările viitoare să mai tragem. Anul acesta au fost 5 miliarde.”

Vitalie Cojocari: Vreau să ştiu părerea dvs, cei care nu au obţinut un mandat de deputat ar trebui să obţină o funcţie în Agenţii, de secretar stat? Ştiţi la ce mă refer. La Alexandru Stănescu, ar putea fi vicepreşedinte la ANRE, conform propunerii venite din partea PSD.

Sorin Grindeanu: „Nu am participat la vreo şedinţă a PSD să se fi luat această decizie. Nu ştiu să se fi discutat. Am fost la toate şedinţele de conducere fiind şi vicepreşedinte. Dacă vorbim de o practică. Nu de un caz anume. Să ştiţi că o să fiu foarte reticent. O să mă uit de două ori când îmi vin propuneri. În 2022 sunt companii care trebuie să facă anumite lucruri de restructurare şi să le punem pe picioare, trebuie să guverneze 109, guvernanţa corporatistă, este angajamentul luat de statul român. Vorbim de specialişti care se pot găsi şi în partide politice. Dar nu sunt de acord că îmi trimite judeţul X. Că ştiţi, se practică, s-a practicat. Nu pot să spun că ar fi şi acum, nu este valabil, nu s-a făcut nicio numire. Judeţul Y are o numire pentru postul Z. Este ok, este în regulă. Dar acel om trebuie să fie specialist în domeniul respectiv.”

Vitalie Cojocari: Dacă nu este?

Sorin Grindeanu: „O să-mi permit să întorc propunerile respective.”