Dezvăluiri din ședința PNL unde s-a decis alianța cu PSD. Liberalii vor 7 ani cu Ciolacu

Liberalii conduși de Florin Cîțu vor să colaboreze cu social-democrații lui Marcel Ciolacu timp de 7 ani. Acesta este planul discutat în ședința tensionată care a avut loc luni seara în cadrul Biroului Politic Național al PNL, care a durat 4 ore.

Aproximativ 50 de liberali și-au expus părerile pro și contra față de încheierea unei alianșe politice cu PSD și USR, iar, la final, s-a votat.

48 de lideri PNL s-au pronunțat pentru guvernarea cu PSD, iar 22 au votat împotrivă. Printre aceștia din urmă s-a aflat și președintele PNL București, Ciprian Ciucu, care este și primar al Sectorului 6.

Într-un interviu acordat emisiunii ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro, Ciucu a explicat care a fost atmosfera în această ședință extrem de importantă pentru scena politică românească.

În continuare, el susține că propunerea de premier a Partidului Național Liberal ar trebui să fie președintele partidului, adică Florin Cîțu, chiar dacă Ciolacu s-a pronunțat deja împotriva lui Cîțu

În schimb, președintele PNL București spune că nu înțelege ”de ce nu s-a insistat” cu varianta unui Guvern condus de Nicolae Ciucă și susținut de PNL-USR-UDMR.

”Nu știu. Dacă înțelegeam, vă spuneam. Nu știu în acest moment.” - a declarat Ciucu.

În timpul ședinței de luni noaptea, în care s-a decis direcția politică a PNL, Ciucu spune că unul dintre agrumentele contra alianței cu USR a fost că ”o s-o ducem numai într-un scandal”.

Alți lideri PNL, în schimb, au propus ”o altfel de politică”, în care să se realizeze ”o coaliție lărgită cu PSD care să dureze 7 ani”.

”S-au adus argumente pro și contra de foarte bună calitate, argumentele, de ambele părți. Fiecare și-a susținut poziția. Unii au spus, domne, cu USR-PLUS o s-o ducem numai într-un scandal, pentru că asta s-a și întâmplat și nu există această chimie, hai să încercăm cu PSD. Alții am spus, domne, în niciun caz cu PSD, pentru că noi de ani de zile facem campanie împotriva modului în care PSD a condus țara când a fost la putere și este contra firii noastre. Și am zis, cât de grea ar fi o alianță cu USR-PLUS, hai să venim cu o alianță care să fie relativ firească, chiar dacă ar fi mai greu decât PSD. Alții au spus, hai să facem un alt fel de politică, să nu mai mergem foarte mult pe a ataca și pe un scandal permanent, facem o coaliție lărgită cu PSD care să dureze 7 ani. Eu mă îndoiesc că în România o coaliție politică poatendura 7 ani, mai ales că au fost teme importante pe care s-a căutat consens, cum ar fi reforma în educație și altele, care aveau nevoie de reforme a la long, și nu exista consens. Deci nu am încredere în construcții politice prefigurate pe un număr atât de mare de ani.” - a declarat Ciprian Ciucu.

Pro TV

PNL București vrea să continue colaborarea cu USR București

În schimb, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este decis să insiste la nivelul conducerii PNL, precum și în Biroul Executiv, din care face parte și el, pentru ca ”măcar la nivel local” primarii și președinții de consilii județene să aibă voie să încheie alianțe ”cu cine doresc”.

”Pot fi unii care doresc să continue colaborarea cu PSD, PMP sau USR-PLUS, cum și-au făcut alianțe în urmă cu un an. Sau pot fi unii care doresc să își reconfigureze alianțele politice. Eu deja am zis. În contextul în care în București ne-am prezentat împreună la alegeri și l-am susținut pe Nicușor Dan ca primar general, trebuie să-i asigurăm acestuia majoritatea. Evident, și Nicușor Dan trebuie să fie mult, mult mai atent decât a fost până în acest moment la semnalele care vin dinspre PNL și dinspre USR-PLUS” - spune primarul sectorului 6.

De altfel, Ciucu subliniază faptul că se cunoaște de mult timp cu președintele USR București, Vlad Voiculescu, cu care a discutat deja despre încheierea unei alianțe la nivel local. Totul, pentru menținerea unei majorități politice în Consiliul General al Municipiului București, care să susțină proiectele primarului general Nicușor Dan.

”Mă cunosc cu Vlad Voiculescu de foarte mult timp, ne știm, l-am rugat să avem aceste întâlniri și să facem ceea ce se cheamă confidence building, adică să întărim încrederea între PNL și USR la nivel de București, pentru a-i asigura primarului general majoritatea. Există probleme între primarul general și USR-PLUS, și ele sunt cunoscute, este vorba despre delegarea competențelor către viceprimarul USR-PLUS. Au existat tensiuni puțin și cu PNL, dar în acest moment, dacă am distruge această alianță și în București ar fi 3 ani pierduți. Din punctul meu de vedere, acești 3 ani sunt fundamentali pentru a pune Bucureștiul pe baze solide.” - a mai spus Ciprian Ciucu.

Pro TV

Interviul integral cu primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, realizat de Vitalie Cojocari, va fi difuzat miercuri, în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”.