Interviu cu primarul Robert Negoiță despre PSD, ANAF și plagiat: ”Nu am voie să am cont la bancă de 12 ani”

Robert Negoiță, primarul sectorului 3, nu crede că alianța dintre PNL și PSD va rezista mult. El este de părere că la primăvară vom avea alegeri anticipate.

Invitat în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv online pe www.stirileprotv.ro, Robert Negoiță spune că a discutat de câteva ori cu Marcel Ciolacu, dar revenirea sa în PSD nu este încă posibilă, pentru că nu este acceptat de Gabriela Firea.

Deși figurează cu milioane de euro datorii către Fisc, fiind considerat de ANAF unul dintre cei mai mari datornici, Robert Negoiță susține că și-a plătit taxele către stat, iar datoria sa este de ”zero lei”.

În interviu, Robert Negoiță a vorbit despre salubritatea din sector, piste pentru biciclete, borduri, dar și despre plagiatul pe care l-a comis în lucrarea de doctorat.

Primarul sectorului 3 spune că, ”din punct de vedere moral, nu mă simt stânjenit, cât timp nu am folosit acel titlu de doctor.”

Taxa zero pentru salubritate

Robert Negoiță: În alte orașe și sectoare, salubritatea se plătește din impozite, dar plătesc în plus și cetățenii. În sectorul 3 nu este nevoie să cerem această taxă. Noi facem un management foarte bun și nu plătim mai mult de la bugetul local decât alte primării. Are legătură cu performanța în administrație. Noi avem un serviciu de salubritate performant.

Avem nevoie de program de salubritate pentru parcări. Consiliul General din București trebuie să facă acest program, ca în străinătate. De pildă, miercuri, de la ora 10.00, anumite parcări să fie eliberate. Dacă ne dorim să facem salubritate temeinic, trebuie să facem cu utilaje mari, cu perii. Dacă am mașinile parcate acolo nu putem face curățenie. Acest regulament ar trebui aprobat de Primăria generală.

Vitalie Cojocari: Ați fost amendat de Garda de Mediu. Cum poate fi amendat ”cel mai performant sistem de salubritate” de câteva ori de Garda de Mediu?

Robert Negoiță: Am fost la o întâlnire și am avut un sentiment de satisfacție, de liniște, când mi-am dat seama că toți primarii de acolo erau supărați că Garda de Mediu nu știe decât să dea amenzi. Amenzi cu toptanul. Cea mai performantă stație de sortare din România este la sector 3. Noi reușim să deviem de la groapa 50 la sută din gunoi. Din cauza faptului că fabricile de ciment se închid iarna și noi nu avem unde duce acea fracție care se numește RDF, noi am depozitat-o și a venit Garda de Mediu și ne-a amendat.

Vitalie Cojocari: Platforma de selectare a gunoiul nu este un pericol public? Este în oraș, de ce nu este în afara orașului?

Robert Negoiță: Ne-am cumpărat un teren în afara orașului. Nu a vrut primăria Glina să ne dea autorizație. Avem terenul acolo, sunt 6 hectare. Cei de la primărie nu au vrut să ne audă. Oriunde te duci în țară, nu sunt doritori să primească o astfel de stație. Nu este un pericol dacă este făcută corect. Noi ne străduim să o ținem corect. Amenzile au fost date acum un an. Primăria Generală în ultimii 10 ani nu și-a făcut treaba. Această fracție, RDF, prin lege, este la Primăria Generală.

Pistele pentru biciclete

Vitalie Cojocari: Unde sunt pistele pentru biciclete pe care le-ați tot promis? Sunteți deja la al treilea mandat.

Robert Negoiță: Cred că am făcut 15 km de piste de biciclete în sectorul 3. Legea nu ne dă voie să autorizăm aceste piste de biciclete. Le-am amenajat, dar nu le-am autorizat. Atribuțiile sunt la Primăria Generală, care nu este în stare nici măcar să avizeze și să autorizeze pistele pe care le-am făcut. Nu ni se răspunde, cu rea-credință. Ni se spune, hai, ne apucăm, și în realitate trec 5-6 ani și nu se întâmplă nimic.

Relația complicată cu Primăria Generală

Robert Negoiță: Primăria Generală este cea mai mare structură de administrație publică locală și cea mai neperformantă. Avem mari probleme cu termia în București. Am făcut adrese către ministere. Ne dorim să gestionăm noi termia din sectorul 3, nu este normal să ne luăm ceartă de la cetățeni pe stradă pe o chestiune unde nu avem posibilitatea să facem nimic. Eu aș vrea să facem treaba asta. Putem să rezolvăm problema cu termia. Dacă acum 4-5 ani ne dădeau atribuțiile, azi în sectorul 3 nu erau probleme atât de mari pe partea de termie.

Vitalie Cojocari: Este un sistem integrat, aveți cum să gestionați acest sistem?

Robert Negoiță: Credeți-mă, că soluții sunt. M-am întâlnit cu mulți oameni, specialiști. Facem un studiu pe partea de eficiență în sectorul 3. Poate erau două trei magistrale care treceau prin sectorul 3, dar nu deserveau sectorul 3. Eu nu le vreau pe alea. Să le ia cine are nevoie de ele. Ne interesează toată rețeaua de distribuție din sectorul 3. Trebuie înțeles că pe o instalație de producție energie electrică, energia termică este un deșeu, o poți lua chiar gratuit. Banii ți-i scoți din energia electrică.

Primăria Generală este o instituție atât de neperformantă, atât de incompetentă, că nu a fost capabilă să facă în ultimii 10 ani un PUG. Este inadmisibil un oraș ca Bucureștiul să nu aibă un Regulament de Urbanism. PUG-ul este expirat, are mai mult de 20 de ani.

Vitalie Cojocari: Ați avut o relație tensionată cu fostul primar, Gabriela Firea, acum avem un nou primar. Care este relația cu Primăria Generală?



Robert Negoiță: Am învățat mult în administrație și în viață, să nu generez conflicte, să țin capul plecat și să încerc să înghit și să merg mai departe ca să rezolv problemele.

Relația cu Gabriela Firea

Robert Negoiță: M-am simțit de multe ori trădat. M-am simțit trădat când pentru un pod care a durat două luni să-l facem. A durat mai bine de un an să-l autorizăm la Primăria Generală. Eu atunci m-am simțit trădat. Dar nu că a vrut cineva să-mi facă rău. Am așteptări mai mari din partea unor persoane. Ești liderul unei instituții? Condu-o. Când știe cineva să gestioneze o instituție, se aliniază toată lumea. Știe ce să le ceară. Știe cum să-i aducă pe cărare. Dar când face fiecare ce vrea, noi ne întâlnim și stabilim niște lucruri, în spate nu se întâmplă nimic, iar asta nu 2-3 luni, ci 2-3-4 ani… După asta nu mai are rost să ne mai întâlnim.

Vitalie Cojocari: Podul peste Dâmbovița. Ce cartier leagă acel pod?

Robert Negoiță: Este Confort City și Trend Rezidențial. Cred că aberații s-au spus și se vor mai spune multe. Acel pod face parte din schema noastră de circulație din sectorul 3. Acel pod este important pentru a scoate circulația masivă din Sectorul 3. Fără acel pod cei din Sud nu pot să iasă în Autostradă. Tatăl meu a numărat peste o mie de mașini pe oră care au traversat podul, nu sunt o mie de mașini în Confort City. Nu mai am nimic în Confort City, este vândut și ce nu s-a vândut a fost luat cu abuz de cei de la ANAF de mai bine de zeci de ani. Care să fie interesul meu acolo unde nu mai am nimic? Unii sunt ticăloși să spună că am făcut un pod pentru un cartier.

Datoriile lui Robert Negoiță la ANAF

Vitalie Cojocari: În declarația de avere menționați că trebuie să dați vreo 50 de milioane de euro la ANAF. Ce este cu acești bani?

Robert Negoiță: Partea penală s-a închis. Eu am fost cercetat penal mai bine de 10 ani. A fost o anchetă făcută de DNA ca să vadă dacă a fost ceva în neregulă acolo? Am achitare confirmată de Înaltă Curte de Casație și Justiție, clasare definitivă și irevocabilă. Nu a fost nimic penal acolo. Nu există nicio evaziune fiscală. Este o chestiune de reglat cu cei de la ANAF. Au făcut un abuz înfiorător. Nu poți să judeci niște fapte din 2009. Eu eram pe lista neagră a lui Traian Băsescu.

Vitalie Cojocari: Câți bani trebuie să dați la ANAF, din punctul dvs. de vedere?

Robert Negoiță: Zero. Toate tranzacțiile despre care vorbim au fost făcute legal, cu plata tuturor taxelor prevăzute de lege. Au fost trecute în declarația de avere. Nici vorbă de evaziune fiscală. Mi-aș dori ca și cei de la ANAF, cei care au greșit, să plătească. Nu vrei să stai cu poprire de conturi 12 ani? Vrei să ai un card la bancă, nu poți.

Vitalie Cojocari: Nu aveți card?

Robert Negoiță: Nu am voie să am cont la bancă de 12 ani.

Vitalie Cojocari: Cum plătiți cu cardul la magazin?

Robert Negoiță: Cu cash.

Bordurile din Sectorul 3

Vitalie Cojocari: Sunteți în top 300 cei mai bogați români. De ce ar vrea un român milionar în euro să fie primarul unui sector din București?



Robert Negoiță: La asta mă pricep, să fac management. În anii 1990 am fost plecat din țară, am fost la Paris. Am lucrat, am muncit în construcții.

Vitalie Cojocari: Adică, pe șantier?

Robert Negoiță: Pe șantier, de la zugrăveală, la reabilitări, gresie, faianță, tot ce se putea face, mochetă, amenajări interioare. De aceea mă pricep la construcții foarte bine. Când vedeam felul în care este amenajat domeniul public la Paris, cu curățenie, cu noimă, mi-am dorit atât de mult să am ocazia să fac chestiunea asta la noi. Am fost cu străini în sectorul 3, pe Bulevardul Unirii, cu persoane din afara țării. Au zis, bulevard ca acesta nu există la noi în țară. Discutăm de persoane din Belgia, Luxemburg, Germania.

Vitalie Cojocari: Nu este o comparație forțată? În Vest, în Uniunea Europeană nu vezi borduri atât de înalte. De ce avem borduri atât de înalte? De ce le schimbați acum?

Robert Negoiță: Când am ajuns primar acum 9 ani. Erau borduri supraetajate. Am scos acea bordură și am îmbrăcat cu beton și l-am colorat roșu. Era cel mai ieftin să dai altă culoare bordurii, mă săturasem de acel gri de beton. Spațiul verde era înalt deja. Am zis să lăsăm tot așa. Acum le schimbăm cu borduri produse în fabrica noastră. Primăria Sector 3 are o fabrică de prefabricate, producem și pentru terți.

Vitalie Cojocari: Sunteți de acord cu bordurile atât de înalte și cu schimbarea lor atât de frecventă?

Robert Negoiță: Atât de înaltă nu sunt de acord. Acum au 25 de centimetri. Nu sunt atât de înalte. Vă dau imagini de la New York, din Germania. 25 de centimetri nu este deloc înalt. Nu sunt schimbate des, au fost înlocuite 8-9 ani. În sectorul 3 mai trebuiesc schimbate bordurile pentru că dacă ai borduri din piatră masivă, aceasta rezistă și sute de ani. Dar când ai bordură din beton și arată bine, nu ai de ce să o schimbi. Dar avem borduri care trebuiesc schimbate. Pe Brătianu arată jalnic și trebuie să găsim o soluție să le schimbăm. Nu ne face cinste. Vrem să arate frumos. De ce să nu ne mândrim cu orașul nostru? Acea suspiciune, are Negoiță, face ceva… Nu, sunt produse în fabrica noastră. Fabrica Primăriei sector 3. Cumpărăm ciment, agregate. Producem noi totul. Apropo de mistificare, paranoia, nu există această posibilitate.

Averea lui Robert Negoiță

Vitalie Cojocari: Puteți să ne spuneți care este averea Dvs?

Robert Negoiță: Eu am făcut multe investiții, dar niciodată nu m-am lăfăit în lux. Am considerat că este de prost gust. Eu locuiesc într-un apartament cu 2 camere.

Vitalie Cojocari: Aveți apă caldă?

Robert Negoiță: Da, pentru că nu suntem legați la termie. Este un bloc pe care l-am construit când eram în privat. Este greșit acest concept haideți să punem un om… Am văzut că este o mândrie asta, nu să locuiești modest, ci că nu ai fost în stare de nimic, ar fi o calitate. Dacă e să vă schimbați faianța în baie, nu îl întrebați, ai mai schimbat faianța undeva? Dar când este vorba să ne conducă niște oameni. Niște oameni care în viața lor nu au fost în stare să conducă, să demonstreze ceva măcar pentru ei și noi îi punem să conducă orașe, să conducă ministere. Nu vi se pare că este în neregulă? Eu m-am băgat în treaba asta pentru că nu am niciun interes financiar. Dacă vreau să fac bani, mă duc în privat, știu să fac bani în privat. Am rămas la primăria sectorului 3 pentru că am vrut să-mi demonstrez că noi, românii, nu suntem cetățeni de categoria a șaptea.

De ce nu poate reveni Robert Negoiță în PSD

Vitalie Cojocari: Domnul Ciolacu v-a făcut o invitație să reveniți în PSD?

Robert Negoiță: Da, am avut mai multe discuții cu președintele PSD, domnul Ciolacu, cu care am o relație bună. Am o părere bună despre dumnealui. Vreau să am speranțe că va reuși să reformeze acel partid. Eu, să intru în acest partid, nu este nicio discuție. Probabilitatea este mică spre deloc.

Vitalie Cojocari: De ce?

Robert Negoiță: În primul rând că se opune doamna Firea. Exclude cu desăvârșire acest demers. Este normal, este partidul dumneaei. Eu am invitat-o în PSD pe doamna Firea.

Vitalie Cojocari: Partidul dumneaei?

Robert Negoiță: Păi, face parte din partid. Eu i-am semnat adeziunea doamnei Firea când a intrat în PSD.

Vitalie Cojocari: Ce părere aveți despre coaliția în care intră acum PSD, o să reziste?

Robert Negoiță: Nu cred că va exista această coaliție. Nu cred în ea. Ar fi de mare criză. S-ar putea găsi altă soluție. Când a fost USL era altă conjunctură. Eu am făcut parte din USL, am fost acolo. Era o construcție necesară pentru acel moment. Nu are nicio legătură actuala conjuctură cu ce se întâmpla atunci. Să ne aducem aminte de guvernul Boc, majoritatea PDL și președintele Traian Băsescu de care nu mai scăpam ca țară. S-a făcut o structură, o alianță să-l dea jos pe Traian Băsescu. Nu cred în această structură pentru că nu are argumentul ca această alianță să existe. Pentru prima dată când îmi iau în calcul că vom avea alegeri anticipate la primăvară.

Cum răspunde acuzațiilor de plagiat în lucrarea de doctorat

Robert Negoiță: Nu am beneficiat din acel titlu de doctor. Nu am luat niciun leu în plus, nu l-am folosit niciodată. Mai puțin că a fost o lecție pentru mine. Acumularea de cunoștință în perioada doctorală a fost un câștig pentru mine. La întocmirea lucrării de doctorat s-au făcut niște greșeli referitor la anumite ghilimele, care se pare că lipseau. Din prima secundă am renunțat la doctorat pentru că nu a fost o chestiune care să mă ajute vreodată la ceva. Este foarte greu pe regulamentul de acum să analizăm chestiuni anterioare. În realitate s-a demonstrat, nu doar cu mine, dar și cu alții, care au o imagine bună, de integri. Li s-a descoperit plagiat în doctorat. Am discutat cu mai mulți specialiști. Dacă este să analizezi tezele de doctorat de acum 3-7-10 ani este foarte greu să nu găsești nicio asemănare, care asemănare, egal plagiat.

Din punct de vedere moral nu mă simt stânjenit cât timp nu am folosit acel titlu de doctor. Da, am avut dificultăți în a-l realiza. Am fost foarte prins în acea perioadă și ar fi trebuit să mă implic mai temeinic în acest demers. Dacă este să-l mai fac vreodată, am să fiu cu mult mai multă atenție. Este o experiență de viață.

Am absolvit Biotera, Facultatea de Drept, iar Universitatea Româno-Americană doar am început-o.

Vitalie Cojocari: Cum s-a numit teza Dvs de doctorat?

Robert Negoiță: Criza economică și efectele în societate.

Vitalie Cojocari: De ce ați mai făcut-o, dacă nu ați folosit-o?

Robert Negoiță: Am folosit cunoștințele. Titlul de doctor nu l-am folosit niciodată. Sunt niște avantaje financiare. Atunci când ești doctor ai niște drepturi în plus. A fost și o cercetare făcută de parchet. Nu am avut niciodată niciun avantaj.

Promisiuni pentru al treilea mandat

Robert Negoiță: Rezolvarea problemei traficului din sectorul 3. Avem poduri și pasaje care rezolvă traficul. Cele două pasaje de pe Mihai Bravu, de la intersecția cu Dudești și de la Mihai Bravu, care rezolvă problema Nord-Sud, inelul de circulație rapidă al Bucureștiului și asta Est-Vest, care înseamnă cele două poduri de pe Pallady. Doamne ajută să le voteze Consiliul Local, care este o alianță toxică, votează totul împotrivă.

Avem deja 5 pasaje aprobate. Două subterane și trei poduri. Până la începutul anului viitor le avem autorizate și ne apucăm de ele. Vor fi foarte repede gata, vor fi făcute de societățile noastre. Mă ocup personal de asta. Am mari speranțe că vor fi gata.