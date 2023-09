„Totul se prăbușea în fața noastră”. Localnicii din Maroc au petrecut noaptea pe străzi după cutremurul devastator

Este bilanțul încă provizoriu după ce un cutremur devastator, cu magnitudinea 6,8, s-a produs vineri noapte în centrul Marocului.

Marrakesh este cel mai apropiat oraș mare de epicentru. Partea veche a orașului, una dintre cele mai populare destinații turistice din Africa, a fost lovită necruțător.

Multe victime sunt în satele greu accesibile din Munții Atlas.

Pâmântul s-a zguduit înfiorător noaptea trecută, la câteva minute după ora locală 23.

Mulți erau ieșiți în oraș, la Marrakesh, capitala turismului din Maroc. Oamenii au fugit cuprinși de panică din cluburi, localuri sau mall-uri, ori au ieșit în grabă din case.

Epicentru seismului cu magnitudinea 6,8 a fost în Munții Atlas, la o adâncime de 19 kilometri. Orașul Marakesh se află la 71 de kilometri depărtare.

Turiști: „Clădirea întreagă unde erau cazați turiștii s-a zguduit. Am crezut că se va prăbuși. Din instinct de supraviețuire am părăsit rapid locul. Am coborât scările. Auzeam strigăte, plânsete. Am ieșit cât am putut de repede în afara clădirii. Am văzut oameni în pijamale, alții desculți. Oameni panicați, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități”.

Turiști: „Eram cu prietenul meu, nu știam cu adevărat ce se întâmplă, dar, în două secunde, totul se prăbușea în fața noastră. Am început să fugim, să fugim, să fugim. Vedeam oamenii cum ies din case, strigă, plâng. Groaznic”.

Mai multe clădiri s-au surpat. Victimele au rămas prinse între dărâmături, iar mormane de moloz și bucăți de zidărie au căzut peste mașini și pe străzi.

Localnic: „A fost foarte, foarte puternic. N-am mai văzut niciodată așa ceva”.

Localnic: „Cele mai mari distrugeri sunt în orașul vechi, Medina. S-a prăbușit vârful minaretului în piața centrală. Multe case vechi au căzut”.

Este Marrakech-ul istoric - inclus în patrimoniul Unesco - care atrage mereu numeroși turiști. Unele case de acolo sunt vechi de 900 de ani. Și părți din faimoasele ziduri roșii, medievale, care înconjoară orașul vechi au fost afectate de seism.

Spitalele au fost copleșite de numărul foarte mare de răniți, iar autoritățile au făcut apeluri pentru donare de sânge.

Între timp, oamenii au petrecut noaptea pe străzi, nu doar la Marrakesh, ci și în alte orașe ale Marocului.

Seismul a afectat o treime din teritoriul țării. Numeroase victime sunt în satele de munte, greu accesibile.

Dată publicare: 09-09-2023 20:04