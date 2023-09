Solidaritate în lume în urma cutremurului devastator din Maroc. Seismul s-a soldat cu 820 de morți

Mai multe ţări, între care şi Israelul, și-au propus ajutorul pentru autorităţile de la Rabat, relatează AFP, conform Agerpres.

Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat „bulversat” şi a propus ajutorul Franţei. „Toţi suntem bulversaţi după teribilul seism din Maroc. Franţa este gata să acorde primul ajutor”, a declarat el pe reţeaua de socializare X (fostă Twitter) în avionul care îl ducea spre summitul G20, ce se desfăşoară în acest weekend la New Delhi.

Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a „aflat cu tristeţe bilanţul tragic al seismului” şi şi-a exprimat „apropierea şi solidaritatea cu premierul” marocan Azis Akhannouch. Ea a reafirmat „voinţa Italiei de a susţine Marocul în această situaţie de urgenţă”.

„Întreaga mea solidaritate şi întregul meu sprijin pentru poporul marocan după ce acest teribil cutremur”, a transmis la rândul său premierul spaniol Pedro Sanchez pe X. „Spania este alături de victimele acestei tragedii şi de familiile lor”, a adăugat el.

De altfel, Spania a propus, sâmbătă, trimiterea unor echipe de salvare în Maroc, a anunţat ministrul spaniol de externe Jose Manuel Albares.

Marea Britanie se declară „pregătită să ajute” Marocul „în toate modurile posibile”, a declarat ministrul britanic de externe James Cleverly. „Regatul Unit continuă să susţină cetăţenii britanici din regiune”, a scris el pe X. „Suntem pregătiţi să-i ajutăm pe prietenii noştri marocani în toate modurile posibile”, a adăugat el.

Devastating news of a substantial earthquake just outside Marrakesh, Morocco.

The UK is continuing to support British nationals in the region.

We stand ready to help our Moroccan friends in whatever way we can.