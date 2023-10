„Nu știam dacă e vie sau moartă”. Mărturiile familiei tinerei care a fost luată ostatică de Hamas

Fata imploră să fie scoasă cât mai repede din Gaza. În același timp, Hamas susține că bombardamentele israeliene ar fi ucis 22 dintre ostatici.

Atenție, urmează detalii care va pot afecta emoțional!

Cum era de așteptat, Hamas a trecut la următoarea etapă în războiul psihologic cu Israelul, difuzând primul mesaj înregistrat de un ostatic, o tânără care are și cetățenie franceză.

Mia Schem, fata luată ostatică de Hamas: „Bună! Numele meu e Mia Shem. Am 21 de ani și sunt din orașul Shoham. Am fost la festivalul Nova, de unde am fost răpită și târâtă în Gaza. M-au dus inițial la spital, pentru 3 ore. Am primit îngrijiri, mi-au dat medicamente. Totul e în regulă, dar cer să fiu adusă acasă cât mai repede la familia mea, la părinții mei, la frații mei. Vă rog, scoateți-ne de aici cât mai repede cu putință. Vă rog!”



Pentru mama și frații Miei, de 10 zile copleșiți de teamă pentru soarta fetei, înregistrarea a adus deopotrivă suferință și speranță.

Familia fetei: „Se vede că trece printr-o situație grea, are dureri, a fost rănită. Se vede spaima pe fața ei, dar e vie și în stare stabilă.”

Reporter: Vă ajută s-o vedeți așa?

Familia fetei: „Sigur că da, până în acest moment nu știam dacă e vie sau moartă. La petrecere s-a dus cu prietenul ei Elia, de care nu știm nimic, nu figurează pe nicio listă, nici a răpiților, nici a morților. Știm că încă sunt trupuri neidentificate.”

Dr. Chen Kugel, șeful Centrului Național de Medicină Legală din Israel: „Numărul cadavrelor este foarte mare și nu știm cât timp ne va lua să le identificăm pe toate. Încercăm s-o facem folosind tomografii mai vechi ori radiografii dentare și orice alte indicii disponibile.”

Nu întâmplător, odată cu proba de viață oferită, integriștii din Hamas au lansat și noi amenințări.

Abu Obeida, purtătorul de cuvânt al aripii militare a Hamas: „În acest moment nu se poate vorbi despre un număr exact de ostatici. Estimăm că numărul prizonierilor este între 200 și 250, sau mai mult. Aproximativ 200 dintre prizonieri se află în mâinile brigăzilor Al-Qassam, aripa armată a Hamas. Restul prizonierilor sunt distribuiți între alte facțiuni ale rezistenței sau în locuri pe care nu le putem divulga, având în vedere situația actuală din teren. Agresiunea sionistă brutală împotrivă clădirilor a făcut ca, până acum, 22 dintre ostatici să-și piardă viețile.”

Cât despre prezența în grupul ostaticilor a unui număr mare de persoane cu dublă cetățenie, cu un cinism sfidător, Hamas dă asigurări că are mare grijă de străini.

Dată publicare: 17-10-2023 13:21