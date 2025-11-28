„NATO”-ul rusesc se destramă. Țara care s-a retras „efectiv” din CSTO, alianța creată de Rusia

28-11-2025 | 16:38
Președintele Parlamentului Armeniei a declarat că țara sa a părăsit „de facto” Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) condusă de Rusia, în ciuda asigurărilor anterioare ale Ministerului Afacerilor Externe.

Alexandru Toader

Președintele Parlamentului armean, Alen Simonyan, spre deosebire de vice-ministrul de Externe Mnatsakan Safaryan, consideră că țara a părăsit „efectiv” CSTO, informează agenția de presă Report, referindu-se la mass-media armeană.

„Am părăsit efectiv organizația. În ceea ce privește restul, lăsați-l în seama oportunității politice și a negocierilor noastre”, a spus el, comentând întrebarea „de ce Erevanul, care nu participă la evenimentele CSTO, nu și-a anunțat retragerea”.

Anterior, Safaryan a declarat jurnaliștilor că retragerea Armeniei din CSTO nu este în discuție.

„Politica Armeniei față de CSTO a fost declarată anterior: nu participăm, dar nici nu obstrucționăm adoptarea deciziilor și documentelor”, a spus el.

Armenia nu va participa la viitorul summit al CSTO de la Bișkek

Declarațiile sale au venit la două zile după ce Yuri Ushakov, consilier al președintelui rus Vladimir Putin, a confirmat că delegația Armeniei nu va participa la reuniunea de la Bișkek, deși Erevanul nu s-a opus adoptării documentelor convenite.

Safaryan a afirmat că poziția Armeniei „a fost deja declarată”, subliniind că Erevanul se abține de la participarea la activitățile CSTO, fără a bloca însă documentele convenite de alte state membre.

„Armenia își conduce politica externă pe baza intereselor, în funcție de situația creată. Politica de echilibru a Armeniei a fost anunțată, iar Armenia ia decizii în acest cadru”, a spus Safaryan, menționând că Ministerul Afacerilor Externe nu a primit instrucțiuni să înceapă procedurile de retragere, citat de OC Media, o platformă independentă de știri online în limba engleză care acoperă regiunile Caucazului de Nord și de Sud.

Ce este CSTO

Exceptând Armenia, Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) este alcătuită din cinci state membre: Rusia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan și Tajikistan, iar Serbia are rolul de observator.

Înființată în 2002 în scopul apărării colective, CSTO oferă protecție membrilor săi împotriva amenințărilor la adresa securității, teritoriului sau suveranității lor. Cu sediul la Moscova, organizația este adesea poziționată ca echivalentul eurasiatic al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

Sursa: oc-media.org

Etichete: Rusia, NATO, vladimir putin, alianta, armenia,

Dată publicare: 28-11-2025 16:38

