„Miracol” în Filipine. O fetiță de trei ani și un bebeluș de două luni, salvați la 60 de ore după o alunecare de teren

Fetiţa a fost salvată de echipele de intervenţie care, după producerea catastrofei, au săpat cu mâinile goale şi cu ajutorul unor lopeţi încercând să găsească supravieţuitori în satul minier Masara de pe insula Mindanao, în sudul Filipinelor, a declarat Edward Macapili, directorul agenţiei provinciale pentru gestionarea catastrofelor naturale.

A two-month-old baby boy and a three-year-old girl were rescued from rubble on Friday, Feb. 9, three days after a landslide hit Brgy. Masara, Maco, Davao de Oro, the Philippine Red Cross (PRC) reported. | DZRH News

