Zeci de persoane au stat la coadă în parcarea unui magazin Lidl din Southampton timp de peste o oră în această dimineață, încercând să cumpere aparatele de aer condiționat la preț redus de 149 de lire sterline (174 de euro), pe fondul vremii extrem de caniculare.

Aparatele s-au epuizat în câteva secunde

Un angajat a declarat că aparatele de aer condiționat s-au „vândut în 0,5 secunde”, fiind semnalate cozi și la alte filiale Lidl, precum și rafturi goale în locul unde fuseseră expuse aparatele, scrie Daily Mail.

Cumpărătorul Samuel Williams a spus: „Așa cum fac de obicei, m-am oprit la Lidl în drum spre serviciu să iau o prăjitură, doar ca să mă trezesc în fața unei cozi mai lungi decât am văzut vreodată. Se întindea pe jumătate din parcare. După ce m-am alăturat cozii, am descoperit că toți cei de acolo intenționau să cumpere un aparat de aer condiționat, iar o femeie a spus că mai are două cozi la alte magazine Lidl din Southampton, pentru a-și maximiza șansele.”

Met Office a emis avertizare de nivel roșu

Serviciul Meteorologic Britanic (Met Office) a prelungit cu încă o zi, până miercuri, o avertizare rară de nivel roșu privind căldura extremă, din cauza „efectelor adverse asupra sănătății întregii populații” și a „pericolului de moarte”.

Sud-estul Angliei va rămâne sub incidența avertizării, care fusese emisă anterior pentru ieri și astăzi – mâine fiind așteptate temperaturi maxime de 36 °C la umbră și 38 °C la soare.

În altă parte, o mașină de pompieri a luat foc în timpul valului de căldură, în timp ce se îndrepta către locul unui accident pe autostrada A350, la Charlton Marshall, în Dorset, ieri la ora 18:30. Echipajul de la stația de pompieri din Blandford a oprit vehiculul și a reușit să se salveze înainte de a solicita întăriri.

O autospecială a ars în timpul intervenției

Alte două echipaje din Wimborne și Sturminster Newton s-au deplasat de urgență la fața locului pentru a stinge incendiul care a distrus cabina autospecialei – focul s-a extins și la acostamentul cu iarbă din apropiere și la cablurile telegrafice, înainte de a fi stins în cele din urmă, la ora 20:30.

Incendiul a provocat explozia anvelopelor și a buteliilor autospecialei, inclusiv a aparatelor de respirat. Paramedicii au verificat starea membrilor echipajului, dar nimeni nu a fost rănit.

Marți sunt posibile temperaturi de aproape 40 °C, după ce în iunie s-a înregistrat o temperatură record de 36 °C.

Marea Britanie ar putea înregistra din nou cea mai caldă zi din iunie din istorie – la doar o zi după ce în Hampshire s-a stabilit un nou record de 36,1 °C, depășind maximul anterior de 35,6 °C din 1976.

Serviciul Meteorologic (Met Office) a anunțat că marți după-amiază sunt posibile temperaturi maxime de până la 40 °C, ceea ce înseamnă că Marea Britanie s-ar putea apropia și de recordul absolut de temperatură de 40,3 °C, stabilit în iulie 2022.

Noaptea trecută a fost, de asemenea, cea mai caldă noapte de iunie din istoria Regatului Unit, după ce temperaturile nocturne din Cardiff nu au scăzut sub 23,5 °C, depășind recordul anterior de 22,7 °C din 1976.

South East Water a anunțat o interdicție privind utilizarea furtunurilor de udat în Kent, unde are 850.000 de clienți, interdicție care a intrat în vigoare imediat ca urmare a „cererii record de apă”.

Conducerea companiei a declarat că această măsură are scopul de a asigura că firma poate furniza apă tuturor clienților din regiune, întrucât cererea de apă potabilă a atins „niveluri foarte ridicate” pentru luna iunie.

Măsura vine după ce mii de oameni din Kent au rămas fără apă potabilă sau au suferit întreruperi în alimentarea cu apă în timpul valului de căldură din weekendul prelungit de mai, în timp ce South East Water se confrunta cu probleme cauzate de căldura extremă.