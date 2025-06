„Frica este prezentă în fiecare zi”. Manifestaţie la New York împotriva politicii migratorii a lui Donald Trump. FOTO & VIDEO

Manifestanţii, inclusiv mulţi tineri, s-au adunat în Foley Square, o piaţă din apropierea tribunalelor unde migranţii au fost arestaţi vinerea de către forţele de ordine, pentru a defila prin Lower Manhattan.

"ICE, afară din New York", scria pe multe afişe, referitor la poliţia federală de imigrare care a intensificat arestările de migranţi şi solicitanţi de azil în ultimele săptămâni în Statele Unite, un preludiu al confruntărilor violente din Los Angeles.

"Sunt aici să-i apăr pe cei care nu îşi pot face vocea auzită aici", a declarat pentru AFP o femeie de douăzeci de ani, născută în Statele Unite dintr-o mamă mexicană fără statut oficial. "Sincer, această ţară nu ar fi ceea ce este astăzi fără imigranţi. Sunt aici pentru ei", a adăugat ea, sub protecţia anonimatului.

"Frica este prezentă în fiecare zi, din prima zi în care au venit aici şi au trecut graniţa. În fiecare zi, când merg la muncă, se tem că vor fi arestaţi şi că cel mai mic lucru ar putea duce la deportarea lor", a continuat ea.

Mai mulţi manifestanţi şi-au acoperit feţele pentru a evita să fie identificaţi şi posibile represalii, în timp ce alţii au agitat drapele palestiniene. "Sunt aici pentru a apăra imigraţia, pentru a mă opune ICE şi pentru a susţin Palestina liberă. Toate aceste lupte sunt legate între ele", a spus Cara, în vârstă de 23 de ani.

