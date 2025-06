Donald Trump, discurs la Fort Bragg: Protestele din Los Angeles reprezintă un risc pentru securitatea naţională. FOTO & VIDEO

„Generaţii de eroi ai armatei nu şi-au vărsat sângele pe ţărmuri îndepărtate ca să vedem cum ţara noastră este distrusă de invazie şi de nelegiuţii din lumea a treia”, le-a spus Trump soldaţilor de la Fort Bragg, baza militară din Carolina de Nord.

„Ceea ce vedeţi în California este un atac în toată regula asupra păcii, asupra ordinii publice şi asupra suveranităţii naţionale, desfăşurat de agitatori care poartă steaguri străine”, a adăugat Trump.

Vizita lui Trump la Fort Bragg, unde se află aproximativ 50.000 de soldaţi activi, a urmat deciziei sale de a desfăşura 700 de puşcaşi marini şi 4.000 de soldaţi ai Gărzii Naţionale în Los Angeles, ca răspuns la protestele faţă de politicile sale în ceea ce priveşte imigraţia.

Preşedintele republican a declarat că desfăşurarea militară a fost necesară pentru a proteja proprietatea şi personalul federal.

Guvernul condus în California de democraţi a declarat însă că mişcarea este un abuz de putere şi o provocare inutilă.

„Nu numai că aceşti membri ai serviciilor îi apără pe cetăţenii oneşti din California, ci şi Republica noastră în sine”, a argumentat Trump. „Ei sunt eroi”, a adăugat el.Demonstraţii de stradă în sudul Californiei au avut loc începând de vineri, când activiştii s-au ciocnit cu adjuncţii şerifului.

